Известна прибыль магазина Дидрихсоне за прошлый год

"Зарабатываем мы очень хорошо, однако деньги никогда не были моим мотиватором работать. Заработанные деньги показывают, сколько хорошего или плохого в этом месяце сделано. Это отражение того, чтобы видеть, на правильном ли ты пути", - не называя конкретных чисел, сказала девушка.

Ведущий программы Андрис Булис пригласил Дидрихсоне поиграть в игру "Холодно или горячо", пытаясь выяснить, сколько пара зарабатывает в месяц:

- Пять тысяч?

- Нет, это нехорошо.

- Десять тысяч?

- Тепловато.

- 15 тысяч?

- Ну, мы зарабатываем очень хорошо. У нас с Наурисом нет раздельного бюджета, у нас одна копилка. Он не может без меня, я не могу без него.

- 50 тысяч?

- Еще не так много. Но я не хочу называть точную сумму, так как люди склонны судить о других по кошельку.