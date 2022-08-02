Торговец одеждой Элина Дидрихсоне не так давно в шоу Iečeko slavenību рассказала, сколько примерно зарабатывает в месяц. Сейчас в клиентском портфеле Lursoft собраны последние данные о том, сколько ее предприятие SIA EDButterfly заработало в прошло году.
Известна прибыль магазина Дидрихсоне за прошлый год
SIA EDButterfly, принадлежащее Дидрихсоне, известно своим магазином розничной торговли Butterfly. В 2021 году оборот предприятия увеличился до 845,98 тысячи евро, а прибыль после оплаты налогов выросла на 37,3%, согласно данным портфеля клиентов Lursoft.
В прошлом году торговец заработал 160,75 евро.
SIA EDButterfly в прошлом году наняло шесть сотрудников и уплатило 137,72 тысячи евро налоговых платежей в государственный бюджет, в том числе 3,54 тысячи евро подоходного налога с населения и 10,26 тысячи евро обязательных взносов государственного социального страхования.
Сравнивая налоговые отчисления SIA EDButterfly со средними отчислениями одной компании, работающей в сфере розничной торговли одеждой, можно увидеть, что в случае SIA EDButterfly они были ниже, чем в среднем по отрасли все годы.
Компания была зарегистрирована в 2014 году, ее зарегистрированный и оплаченный основной капитал - 2,8 тысячи евро. У предприятия на данный момент зарегистрированы три структурные единицы - физический магазина на улице Блауманя, интернет-магазин, а также фотостудия на Бривибас гатве.
Элина Дидрихсоне о доходах говорила и в шоу Iečeko slavenību на канале STV Pirmā.
"Зарабатываем мы очень хорошо, однако деньги никогда не были моим мотиватором работать. Заработанные деньги показывают, сколько хорошего или плохого в этом месяце сделано. Это отражение того, чтобы видеть, на правильном ли ты пути", - не называя конкретных чисел, сказала девушка.
Ведущий программы Андрис Булис пригласил Дидрихсоне поиграть в игру "Холодно или горячо", пытаясь выяснить, сколько пара зарабатывает в месяц:
- Пять тысяч?
- Нет, это нехорошо.
- Десять тысяч?
- Тепловато.
- 15 тысяч?
- Ну, мы зарабатываем очень хорошо. У нас с Наурисом нет раздельного бюджета, у нас одна копилка. Он не может без меня, я не могу без него.
- 50 тысяч?
- Еще не так много. Но я не хочу называть точную сумму, так как люди склонны судить о других по кошельку.
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