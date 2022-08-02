Рецепт ⟩ Блинчики из куриной печени
Блинчики из куриной печени
Ингредиенты:
- 400 г куриной печени;
- 1 луковица;
- 1 яйцо;
- 5-6 столовых ложек овсяной муки;
- соль и специи по вкусу.
Приготовление:
- Куриную печень, лук и яйцо измельчить погружным блендером.
- К полученной массе добавить муку и специи.
- Выпекать с двух сторон на антипригарной сковороде без масла.
- Подавать с огуречно-чесночным соусом на йогурте.
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