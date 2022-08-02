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Рецепт ⟩ Блинчики из куриной печени

rus.tvnet.lv
Блинчики из куриной печени
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Фото: instagram/pp_kbitja/

Рецепт необычных блинчиков от любительницы ПП-готовки Екатерины

Ингредиенты: 

  • 400 г куриной печени;
  • 1 луковица;
  • 1 яйцо;
  • 5-6 столовых ложек овсяной муки;
  • соль и специи по вкусу.

Приготовление: 

  1. Куриную печень, лук и яйцо измельчить погружным блендером.
  2. К полученной массе добавить муку и специи.
  3. Выпекать с двух сторон на антипригарной сковороде без масла.
  4. Подавать с огуречно-чесночным соусом на йогурте.

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