Лаурис Рейникс покидает Латвию и работу на телевидении

"Скажи это вслух" (Pasaki to skaļi) - программа, в которой ее ведущие Элина Фирмане и ранее Лаурис Рейникс вдохновляют поблагодарить своих "учителей по жизни". В программе две известные личности встречаются и во всеуслышание говорят друг другу спасибо - за поддержку, любовь или просто за то, что они вместе. Кроме того, один из гостей понятия не имеет, кто пригласил его в студию "Скажи это вслух" и за что хочет поблагодарить, поэтому недостатка в слезах умиления, неподдельной искренности и радости от общения с близкими в передаче не наблюдается.