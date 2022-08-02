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Лаурис Рейникс покидает Латвию и работу на телевидении

Sejas.lv
Лаурис Рейникс покидает Латвию и работу на телевидении
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Фото: Jānis Škapars/TVNET

Латвийский певец Лаурис Рейникс, известный также как ведущий программы 360TV "Скажи это вслух" (Pasaki to skaļi), в новом сезоне больше не появится на телеэкране.

В беседе с Privātā Dzīve Лаурис Рейникс признался, что на время пропадет и отправится в учебную поездку в Латинскую Америку. Детали артист не раскрыл. 

Издание сообщает, что его место займет Роберто Мелони. 

Ожидается, что новый сезон передачи появится на экранах 31 августа. 

"Скажи это вслух" (Pasaki to skaļi) - программа, в которой ее ведущие Элина Фирмане и ранее Лаурис Рейникс вдохновляют поблагодарить своих "учителей по жизни". В программе две известные личности встречаются и во всеуслышание говорят друг другу спасибо - за поддержку, любовь или просто за то, что они вместе. Кроме того, один из гостей понятия не имеет, кто пригласил его в студию "Скажи это вслух" и за что хочет поблагодарить, поэтому недостатка в слезах умиления, неподдельной искренности и радости от общения с близкими в передаче не наблюдается.

Подробнее читайте в новом номере Privātā Dzīve!

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