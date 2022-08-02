В это воскресенье всех жителей Латвии приглашают принять участие в постановке настоящего рекорда Гиннесса

«Регистрация рекорда Гиннесса — серьезный процесс. Мы вложили много ресурсов в реализацию этого мероприятия, ведь нам важно показать, что Латвия может многое — как создать современный продукт для улучшения качества жизни людей, так и собрать сильное сообщество, ценностями которого являются благополучие и сплоченность. Мы хотим, чтобы мир узнал о Латвии, и наш бренд ассоциировался со счастливыми, спокойными и здоровыми людьми. Будем ждать всех желающих на Луцавсале, где можно будет стать частью рекорда Гиннесса и просто хорошо провести время, участвуя в различных мероприятиях для всей семьи», — приглашает Ольга Григоренко, совладелица Pranamat ECO.