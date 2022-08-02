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Россия угрожает США разрывом дипломатических отношений

rus.tvnet.lv
Россия угрожает США разрывом дипломатических отношений
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Мария Захарова.
Мария Захарова. Фото: Russian Foreign Ministry

Если США объявят Россию страной - спонсором терроризма, то Россия рассмотрит возможность разрыва дипломатических отношений. Об этом, по сообщению "Интерфакса", заявила представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

"Американские законодатели… уже приступили к разработке такого на их взгляд сильного оружия, как объявления Москвы, как они сказали, спонсором терроризма… При этом как-то забывается, что любое действие рождает противодействие, и логическим результатом подобного безответственного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями", - сказала Захарова.

Как сообщалось ранее, сегодня в официальном заявлении комиссия Сейма по иностранным делам признала насилие России в отношении мирного населения Украины и других стран терроризмом, а Россию - государством, поддерживающим терроризм.

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