Если США объявят Россию страной - спонсором терроризма, то Россия рассмотрит возможность разрыва дипломатических отношений. Об этом, по сообщению "Интерфакса", заявила представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Россия угрожает США разрывом дипломатических отношений
"Американские законодатели… уже приступили к разработке такого на их взгляд сильного оружия, как объявления Москвы, как они сказали, спонсором терроризма… При этом как-то забывается, что любое действие рождает противодействие, и логическим результатом подобного безответственного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями", - сказала Захарова.
Как сообщалось ранее, сегодня в официальном заявлении комиссия Сейма по иностранным делам признала насилие России в отношении мирного населения Украины и других стран терроризмом, а Россию - государством, поддерживающим терроризм.
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