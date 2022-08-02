Некоторые отделения PMLP будут оформлять документы по субботам

Учитывая высокий спрос на документы, характерный для летнего периода, PMLP в нескольких отделениях обеспечит выдачу паспортов и карт eID по субботам.

Услуга будет доступна в Рижском 1-м отделении 6 и 20 августа, 3 и 17 сентября.

Елгавский филиал будет работать 3 и 17 сентября, Даугавпилсский - 10 сентября.

По субботам территориальные отделения будут работать с 8 до 16 часов.

Услуги будут предоставляться в порядке живой очереди без предварительной записи.

PMLP напоминает, что при оформлении детского паспорта или карты eID личное присутствие ребенка до девятилетнего возраста необязательно. Ребенок с родителем должен прийти в отделение только один раз, и это может быть день получения документов.

В таком случае для оформления документа на ребенка необходима его фотография, сделанная в фотосалоне.