В августе и сентябре Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) в нескольких отделениях обеспечит выдачу документов, удостоверяющих личность, по субботам, сообщили агентству LETA в PMLP.
Некоторые отделения PMLP будут оформлять документы по субботам
Учитывая высокий спрос на документы, характерный для летнего периода, PMLP в нескольких отделениях обеспечит выдачу паспортов и карт eID по субботам.
Услуга будет доступна в Рижском 1-м отделении 6 и 20 августа, 3 и 17 сентября.
Елгавский филиал будет работать 3 и 17 сентября, Даугавпилсский - 10 сентября.
По субботам территориальные отделения будут работать с 8 до 16 часов.
Услуги будут предоставляться в порядке живой очереди без предварительной записи.
PMLP напоминает, что при оформлении детского паспорта или карты eID личное присутствие ребенка до девятилетнего возраста необязательно. Ребенок с родителем должен прийти в отделение только один раз, и это может быть день получения документов.
В таком случае для оформления документа на ребенка необходима его фотография, сделанная в фотосалоне.
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