Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. Китай грозил серьезными последствиями, но пока решил провести учения

Власти КНР неоднократно предостерегали Вашингтон от этого визита.

"Визит делегации нашего Конгресса на Тайвань - это знак того, что Америка непоколебимо поддерживает демократический Тайвань. Сегодня, когда мир оказался перед выбором между автократией и демократией, как никогда важно продемонстрировать солидарность Америки с 23-миллионным народом Тайваня", - заявила Пелоси после приземления.

Необъявленный визит

Пелоси посетила Малайзию во вторник, начав свое азиатское турне в Сингапуре днем ранее. В ее офисе сказали, что она также поедет в Южную Корею и Японию, но не упомянули о визите в Тайвань.

По сообщению агентства Рейтер со ссылкой на осведомленные источники, в среду днем Пелоси собирается встретиться с небольшой группой активистов. Встреча, скорее всего, состоится в Национальном музее прав человека в Нью-Тайбэе.

Между тем один из источников агентства, знакомый с маршрутом Пелоси, сообщил, что большинство ее запланированных встреч, в том числе с президентом Цай Инвэнь, запланированы на среду, и что вполне возможно, что ее делегация прибудет на Тайвань только рано утром в среду.

Министерство иностранных дел Тайваня не стало комментировать сообщения о визите Пелоси.

"Имеет право"

Визит Пелоси - это изрядная дипломатическая головная боль для Белого дома. Президент Джо Байден заявил, что в настоящий момент американские военные считают визит Пелоси на Тайвань "не очень хорошей идеей".