Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. США ожидают провокаций от Китая

Кирби отметил, что тогдашний спикер Палаты представителей от Республиканской партии Ньют Гингрич посетил Тайвань в 1997 году, а другие американские законодатели побывали на острове в начале этого года.

"Ничего не изменилось. Тут нет никакой драмы, о которой можно было бы говорить. Это не беспрецедентный случай, когда спикер палаты представителей отправляется на Тайвань", - сказал он.

Однако посол Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что нынешний визит Пелоси не сравним с визитом 1997 года и будет рассматриваться как провокация. Если это произойдет, Китай примет твердые и решительные меры для защиты нашего суверенитета и территориальной целостности, сказал он.

Выступая в ООН, госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Китай быть взвешенным в том, что касается визита Пелоси.

"Если спикер решит приехать, а Китай попытается создать какой-то кризис или иным образом обострить напряженность, ответственность за это полностью ляжет на Пекин, - сказал он. - Мы ожидаем от Китая - в случае, если она решит приехать, - что он будет действовать ответственно и не стане участвовать в какой-либо эскалации в будущем".

Спикер Пелоси открывает статую "человека перед танком" с площади Тяньаньмэнь на митинге с китайскими диссидентами в 2019 году Фото: Getty Images

Нэнси Пелоси и Китай