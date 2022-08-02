Главное за 2 августа ⟩ Визит Пелоси на Тайвань, помощь жителям со счетами за газ и проект обязательного призыва

Если США объявят Россию страной - спонсором терроризма, то Россия рассмотрит возможность разрыва дипломатических отношений. Об этом, по сообщению "Интерфакса", заявила представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Штат Калифорния вторым после Нью-Йорка ввел чрезвычайное положение из-за вспышки оспы обезьян. Об этом объявил губернатор Гэвин Ньюсом. Это, как сказал губернатор, поможет Калифорнии скоординировать меры против вспышки заболевания, найти вакцины и провести просветительскую работу о том, где люди могут получить лечение и пройти вакцинацию.

Лидер "Аль-Каиды" Айман аз-Завахири убит в результате удара беспилотника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в Кабуле. Эту информацию подтвердил президент США Джо Байден в понедельник, 1 августа, в Белом доме. "Теперь правосудие свершилось, и этого лидера террористов больше нет, - подчеркнул Байден, добавив: - Мы никогда не отступаем".

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Производитель безалкогольных напитков Coca-Cola сообщил, что в дальнейшем напиток Sprite больше не будет продаваться в зеленых бутылках. Как сообщает CNN, Sprite в зеленых бутылках был одним из главных символов напитка на протяжении более 60 лет. В Coca-Cola отмечает, что зеленый цвет полностью не исчезнет, он по-прежнему останется на этикетках Sprite.

Латвийский певец Лаурис Рейникс, известный также как ведущий программы 360TV "Скажи это вслух" (Pasaki to skaļi), в новом сезоне больше не появится на телеэкране. В беседе с Privātā Dzīve Лаурис Рейникс признался, что на время пропадет и отправится в учебную поездку в Латинскую Америку. Детали артист не раскрыл.

Украинская певица Светлана Лобода дала интервью грузинскому журналисту Ноэ Сулаберидзе для его YouTube-канала. Звезда резко осудила военные действия РФ на территории Украины и призналась, что ее возвращение в Россию "исключено".

Вот уже почти 20 лет в мужском теннисе доминирует большая тройка - швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович. Все трое - великие спортсмены, для которых соперничество послужило мотивацией не останавливаться и не сдаваться - достичь самой вершины. Эпоха большой тройки подошла к концу? И кто из них лучший?