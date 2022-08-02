Внимание мирового сообщества сегодня ненадолго отвлеклось от Украины - главной темой дня стал визит на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Рассказываем о самом главном, что произошло во вторник, 2 августа.
Главное за 2 августа ⟩ Визит Пелоси на Тайвань, помощь жителям со счетами за газ и проект обязательного призыва
Новости Латвии:
При призыве в службу национальной обороны (СНО) военнослужащих будут оценивать семейные врачи, для молодых людей, поступающих на службу, могут быть предусмотрены "дополнительные бонусы", а уклонение от службы будет наказываться лишением свободы на срок до трех лет, согласно подготовленной Министерством обороны реформе СНО.
После начала войны России в Украине в Латвию приехало около 30 тысяч беженцев, включая тысячи детей. И дети, и их родители получили возможность начать работать и учиться, не зная латышского языка. С сентября ситуация изменится. Дети украинских беженцев будут получать образование на общих основаниях - то есть на государственном языке, даже если раньше обучались по программам для нацменьшинств.
Сегодня в официальном заявлении комиссия Сейма по иностранным делам признала насилие России в отношении мирного населения Украины и других стран терроризмом, а Россию - государством, поддерживающим терроризм. Комиссия предложит принять этот документ в качестве заявления всего Сейма на следующем заседании.
Уже в августе государство могло бы покрывать половину повышения цены на газ для жителей, пользующихся выровненными платежами, сообщил агентству LETA министр благосостояния Гатис Эглитис. Поддержка будет оказана и тем, кто использует дровяное отопление. Ожидается, что 11 августа предложения будут рассмотрены в Сейме.
В соцсетях опубликован пост с фотографией, на котором виден поезд с грузом щепы, который проезжает через железнодорожную станцию "Индра" в Даугавпилсе. Автор поста указал, что поезд направился в сторону латвийско-белорусской границы. Предприятие Latvijas dzelzceļš отмечает, что поезд движется из Латвии в Польшу.
В понедельник, 1 августа, в микрорайоне Пурвциемс у некой женщины, судя по всему, ухудшилось состояние здоровья, и она решила расстаться с жизнью, спрыгнув с подоконника верхнего этажа многоквартирного дома. Это был один из тех редких случаев, когда соседи и, скорее всего, представители оперативных служб уже подозревали, что их встретит на месте происшествия, и все были готовы к такой мрачной ситуации.
Более трех тысяч человек на Facebook поделились видео бывшего депутата Европарламента Андрея Мамыкина, в котором он утверждает, что население Латвии ждет мороз, голод и тотальный контроль. Мамыкин сообщает вводящую в заблуждение информацию о сертификатах о вакцинации от Covid-19, правилах принудительной изоляции и лечения, вакцинах от оспы обезьян и поддержке Латвии Украине.
Главное за рубежом:
Белый дом предупредил, что Китай может ответить на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань военными провокациями. Как сообщают мировые агентства, самолет спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси во вторник вечером приземлился в аэропорту столицы Тайваня Тайбэя. Официально ее прибытие не анонсировалось.
Во вторник, 2 августа, в Украине началась обязательная эвакуация жителей из Донбасса. По ее словам, первый эвакуационный поезд прибыл утром во вторник в город Кропивницкий Кировоградской области. "Женщины, дети, старики, много маломобильных. Всех встретили и расселили, всем помогли", - сообщила она в Telegram.
Если США объявят Россию страной - спонсором терроризма, то Россия рассмотрит возможность разрыва дипломатических отношений. Об этом, по сообщению "Интерфакса", заявила представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Штат Калифорния вторым после Нью-Йорка ввел чрезвычайное положение из-за вспышки оспы обезьян. Об этом объявил губернатор Гэвин Ньюсом. Это, как сказал губернатор, поможет Калифорнии скоординировать меры против вспышки заболевания, найти вакцины и провести просветительскую работу о том, где люди могут получить лечение и пройти вакцинацию.
Лидер "Аль-Каиды" Айман аз-Завахири убит в результате удара беспилотника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в Кабуле. Эту информацию подтвердил президент США Джо Байден в понедельник, 1 августа, в Белом доме. "Теперь правосудие свершилось, и этого лидера террористов больше нет, - подчеркнул Байден, добавив: - Мы никогда не отступаем".
Интересное чтиво:
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