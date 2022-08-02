Ринкевич посетит с официальным визитом Австралию и Новую Зеландию

Как сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел, Австралия и Новая Зеландия являются странами-единомышленниками Латвии в Тихоокеанском регионе и близкими партнерами по НАТО.

Во время своего визита в Австралию министр откроет посольство Латвии в Канберре, которое является первым постоянным посольством Латвии в Тихоокеанском регионе.

Ринкевич встретится с министром иностранных дел Австралии, сенатором Пенни Вонг, заместителем премьер-министра и министром обороны Ричардом Марлзом, министром торговли и туризма, сенатором Доном Фарреллом и премьер-министром Южной Австралии Питером Малинаускасом, с которыми планируется обсудить текущие вопросы внешней политики, политики безопасности, возможности расширения двустороннего политического и экономического диалога.

Запланирована также встреча министра с послами стран тихоокеанских островных государств, аккредитованными в Австралии.

Ринкевич встретится с представителями латышской диаспоры в Аделаиде, Мельбурне и Сиднее.

В Новой Зеландии министр встретится с заместителем спикера парламента Адрианом Рурави, министром по делам коренных народов и заместителем министра иностранных дел Аупито Уильямом Сио, министром торговли и роста экспорта Дэмиеном О'Коннором, министром обороны Пини Хенаре и мэром Окленда Филом Гоффом.

Ринкевич прочитает публичную лекцию о безопасности в Европе в Университете Виктории в Веллингтоне, а в Оклендском университете примет участие в круглом столе.