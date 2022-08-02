Латвийская хоккейная федерация заблокировала переход Елисеева в КХЛ

Заявка на переход 28-летнего форварда поступила в трансферную систему Международной федерации хоккея (IIHF) ещё в конце прошлой недели, но LHF заблокировала сделку.

Сообщалось, что игрок присоединился к "Адмиралу" в прошлом месяце.

Главным тренером владивостокской команды и в будущем сезоне будет бывший нападающий сборной Латвии Леонид Тамбиев, а его ассистентом станет другой латвийский специалист Андрей Банада.

Ранее Латвийская хоккейная федерация отклонила запрос на переход вратаря Яниса Калниньша в хабаровский "Амур".

Напомним, после военного вторжения России в Украину Сейм Латвии принял поправки в Закон о спорте, согласно которым спортсменам и тренерам запрещается принимать участие в соревнованиях, которые проходят в России или Беларуси. В случае нарушения запрета спортсмены и тренеры не будут привлекаться в сборную Латвии.

Отметим, что ранее московский "Спартак" объявил о подписании контракта с нападающим сборной Латвии Миксом Индрашисом. Это вызвало скандал в Латвии, после чего хоккеист в своих соцсетях написал, что не подписывал контракт с клубом и не собирается приезжать в Россию.