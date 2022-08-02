Бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник попросил личной встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz) для того, чтобы лично извиниться перед ним за то, что он в мае назвал его "обиженной ливерной колбасой". Об этом экс-глава украинского дипломатического представительства заявил во вторник, 2 августа, в интервью Bild TV.
Экс-посол Украины Мельник хочет лично извиниться перед канцлером за "колбасу"
"Если бы канцлер принял меня перед прощанием, то я бы извинился перед ним", - заявил Мельник, пояснив, что обратился с соответствующим запросом в ведомство главы правительства Германии. Перспективы личной встречи он при этом оценил как неопределенные. "Посмотрим, я надеюсь на это", - сказал Мельник, пояснив, что это "хороший тон - принять кого-то перед его уходом".
Чем запомнился в Германии посол Украины Андрей Мельник
На посту чрезвычайного и полномочного посла Украины в Германии, который он занимал на протяжении семи с половиной лет, с начала 2015 года, Андрей Мельник запомнился целым рядом резких заявлений в отношении руководства ФРГ. В частности, он не раз обвинял экс-канцлера Ангелу Меркель (Angela Merkel) и бывшего министра иностранных дел, ныне президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) за то, что, по его мнению, именно их политика умиротворения в отношении Москвы сделала возможным нападение России на Украину.
В мае 2022 года Мельник, комментируя отказ Олафа Шольца нанести визит в Киев, заявил, что глава германского правительства "строит из себя обиженного". При этом он использовал яркое идиоматическое выражение, которое в дословном переводе на русский звучит как "играет в обиженную ливерную колбасу" ("beleidigte Leberwurst spielen").
"Обиженной ливерной колбасой" назвал Олафа Шольца посол Украины в Германии Андрей Мельник из-за нежелания канцлера ехать в Украину после того, как там отказались принимать президента ФРГ Штайнмайера pic.twitter.com/mw7MZJG1sT— DW на русском (@dw_russian) May 3, 2022
После того, как данное высказывание вызвало скандал, украинский посол отказался приносить Шольцу извинения и лишь спустя полтора месяца признал использованное им выражение "дипломатически неуместным", отметив, что намерен извиниться перед канцлером при личной встрече.
Президент Украины Владимир Зеленский освободил Мельника от должности в начале июля. СМИ после этого сообщали, что в Киеве экс-посла могут назначить заместителем министра иностранных дел.