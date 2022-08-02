Экс-посол Украины Мельник хочет лично извиниться перед канцлером за "колбасу"

"Если бы канцлер принял меня перед прощанием, то я бы извинился перед ним", - заявил Мельник, пояснив, что обратился с соответствующим запросом в ведомство главы правительства Германии. Перспективы личной встречи он при этом оценил как неопределенные. "Посмотрим, я надеюсь на это", - сказал Мельник, пояснив, что это "хороший тон - принять кого-то перед его уходом".

Чем запомнился в Германии посол Украины Андрей Мельник

На посту чрезвычайного и полномочного посла Украины в Германии, который он занимал на протяжении семи с половиной лет, с начала 2015 года, Андрей Мельник запомнился целым рядом резких заявлений в отношении руководства ФРГ. В частности, он не раз обвинял экс-канцлера Ангелу Меркель (Angela Merkel) и бывшего министра иностранных дел, ныне президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) за то, что, по его мнению, именно их политика умиротворения в отношении Москвы сделала возможным нападение России на Украину.

В мае 2022 года Мельник, комментируя отказ Олафа Шольца нанести визит в Киев, заявил, что глава германского правительства "строит из себя обиженного". При этом он использовал яркое идиоматическое выражение, которое в дословном переводе на русский звучит как "играет в обиженную ливерную колбасу" ("beleidigte Leberwurst spielen").

"Обиженной ливерной колбасой" назвал Олафа Шольца посол Украины в Германии Андрей Мельник из-за нежелания канцлера ехать в Украину после того, как там отказались принимать президента ФРГ Штайнмайера pic.twitter.com/mw7MZJG1sT — DW на русском (@dw_russian) May 3, 2022

После того, как данное высказывание вызвало скандал, украинский посол отказался приносить Шольцу извинения и лишь спустя полтора месяца признал использованное им выражение "дипломатически неуместным", отметив, что намерен извиниться перед канцлером при личной встрече.