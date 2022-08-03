В ходе расследования убийства девятилетней гражданки Литвы Лилии Валютите рассматривается и вероятность мести. В свою очередь знакомый подозреваемого Дейвидаса Скебаса Андрюс указывает, что убийца казался "милым человеком", пишет Apollo.lv со ссылкой на портал 15min.
СМИ: К убийству девятилетней литовской девочки может быть причастна ее бабушка
Близкие к семье убитой девочки люди указали, что совершенное преступление могло быть местью родителей матери ребенка.
Бабушка девочки со стороны матери - Инга из Каунаса, которая в июне этого года была осуждена за попытку убийства 11 человек во время свадьбы. Ей дали восемь лет тюрьмы.
Преступление было совершено ночью 21 сентября 2019 года в сельском доме во время свадебного пиршества. Инга, находившаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения и знавшая, что на втором этаже спят ее родственники, положила на плиту картонную коробку со стеклянной посудой и различными пластиковыми отходами, включила газовую плиту и все подожгла.
Однако дочь женщины проснулась, почувствовав запах дыма, и стала будить всех, спасая детей и туша пожар. На суде дочь рассказала, что выбежала на улицу и увидела, что мать сидит на качелях с улыбкой на лице и говорит: "Радуйтесь, что у меня нет бензина".
Женщина также рассказала, что она не хотела, чтобы ее родители присутствовали на свадьбе, так как ее мать может вести себя неподобающе, однако муж ее уговорил пригласить родителей.
Казался "милым человеком"
"Мы все можем быть агрессивными, но я не знаю, что произошло в его жизни, что он стал настолько неконтролируемым", - рассказал знакомый подозреваемого в убийстве Скебаса по имени Андрюс. По его словам, он узнал о том, что Скебас подозревается в убийстве, от журналиста 15min. Андрюс также рассказал, что дружил с подозреваемым в убийстве Скебасом уже давно, однако указал, что ранее его поведение ничем не отличалось от других.
"Я с ним давно был знаком, долго общались. Он казался милым человеком, простым", - рассказал мужчина. Также он отметил, что Скебас иногда курил "травку", но ничего другого не употреблял.
Мужчины познакомились через друзей и не связывались часто, но иногда навещали друг друга дома. "Я не сказал бы, что мы часто общались. Мы встречались - он приходил ко мне домой, чтобы поговорить. Мы общались, у нас в то время были общие интересы, и мы говорили о жизни и обо всем другом - как, возможно, это делают все", - сказал Андрюс.
По его словам, Скебас уехал в Англию на заработки, но когда именно, он не сказал.
"Определенно, чтобы заработать денег - как все другие. Я не думаю, что у него были бы какие-то другие интересы. Главный интерес - деньги", - отметил Андрюс.
Он добавил, что подозреваемый, насколько известно, после окончания школы не учился и не работал в Литве, но уезжал на заработки в Нидерланды.
"Как я могу судить, он нигде не учился. Я не слышал, чтобы он где-то работал. Один раз планировали поехать работать в Нидерланды, но все затянулось, поэтому он уехал раньше, без нас, кажется, в Нидерланды", - рассказал знакомый со Скебасом мужчина.
Издание попыталось связаться с матерью подозреваемого, однако та говорить отказалась. Отказались комментировать произошедшее и еще несколько человек, знакомых со Скебасом.
Напомним, британская полиция сообщила, что 22-летний Дейвидас Скебас был задержан в субботу, 30 июля, после того, как был замечен на камерах видеонаблюдения после убийства Лилии Валютите, которая игралась на улице.
Полиция графства Линкольншир подтвердила, что Скебас обвиняется в том, что он зарезал девочку, ее родителям оказывается помощь специалистов. В британских СМИ прозвучало, что семья девочки спряталась, так как опасается, что Скебас может искать и других членов семьи.
На камерах видеонаблюдения молодой человек был замечен недалеко от места, где пять минут спустя была найдена зарезанная на улице девочка.
Полиция рассказала, что в связи с произошедшим были задержаны еще два человека, которых освободили без дальнейшего расследования.
Сообщается, что девочка игралась на улице с младшей сестрой недалеко от офиса, где работала их мама.
У девочек был обруч и детская коляска, которые после совершения преступления остались на улице, рассказали местные жители.
Как сообщает DailyMail.co.uk, Скебас рассказал подруге, что он выходец из богатой семьи литовских предпринимателей, а в Великобританию, которую ранее покинул из-за проблем со здоровьем, вернулся совсем недавно. Он работал в сельском хозяйстве, однако бывшая подруга отрицала, что он работал в руководимом матерью убитой Лилии агентстве Agricultural Services.
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