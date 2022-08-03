Россия обвинила США в непосредственном участии в конфликте в Украине

Минобороны России также утверждает, что HIMARS применялся для удара по колонии в поселке Еленовка под Донецком, где находились украинские военнопленные. Украина категорически отвергает это.

Украинская разведка выдвигала версию о том, что без согласования с командованием взрыв в колонии для пленных мог быть устроен "ЧВК Вагнера" с целью скрыть нарушения перед проверкой.

По оценке американского Института изучения войны (ISW), за гибель 53 военнопленных ответственны российские силы. Два анонимных американских чиновника подтвердили ISW, что доказательств использования украинскими военными HIMARS для удара по колонии нет.

Что говорил российский министр Лавров

Еще в конце апреля глава МИД России Сергей Лавров говорил, что, поставляя оружие и военную технику в Украину, НАТО фактически вступает в "прокси-войну".

"Конечно же, эти вооружения будут законной целью для российских вооруженных сил, которые действуют в рамках специальной вооруженной операции. И склады, в том числе на западе Украины, уже не один раз становились такой целью", - сказал он тогда в телеэфире.

"А как иначе? - продолжил Лавров. - Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией, через прокси, и вооружает это прокси, то на войне как на войне".

США не хотят прямой конфронтации

Украинские власти рассчитывают с помощью высокоточного западного оружия переломить ход вооруженного конфликта и добиться освобождения территорий, занятых Россией после 24 февраля.

Байден заявил, что хочет, чтобы Украина победила Россию. США поставили Киеву оружия на миллиарды долларов, но официальные лица США не раз заявляли, что не хотят прямой конфронтации между американскими и российскими военными.

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