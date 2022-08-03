За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 1775 новых случаев Covid-19, поступила информация об одном умершем, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За последние сутки выявлено 1775 новых случаев Covid-19, скончался один человек
За последние сутки выявлено 1775 новых случаев Covid-19, скончался один человек
Умерший входил в возрастную категорию от 80 до 89 лет.
Он не был вакцинирован или не завершил курс вакцинации.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости немного уменьшился и составил 960 случаев на 100 тысяч населения.
Было проведено 5075 лабораторных тестов на Covid-19, 35% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 682 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 1093 заболевших были вакцинированы.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 867 809 человек.
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