Российское минобороны, вероятно, пытается развеять опасения, которые эффективное использование Украиной американских комплексов HIMARS вызывает у российских военных, транслируя не соответствующие действительности заявления об уничтожении этих систем, пишет в очередной сводке американский Институт изучения войны (ISW).
ISW: удары HIMARS со стороны Украины деморализуют российских военных
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе совещания с руководством Вооруженных сил России во вторник заявил, что российские войска уничтожили шесть пусковых установок HIMARS и другую военную технику, поставленную Западом в Украину.
Также российское оборонное ведомство опубликовало видео с утверждениями о том, что 1 августа в Харьковской области было уничтожено здание, в котором находились две системы HIMARS.
В свою очередь начальник оперативного командования "Юг" ВСУ Андрей Ковальчук заявил, что российские войска "не уничтожали никаких HIMARS", а неназванный финский чиновник назвал российские заявления выдачей желаемого за действительное.
Главное управление военной разведки Украины также сообщило, что российские оборонные ведомства скрывают потери российских военнослужащих, перевозя раненых россиян на гражданских автомобилях и замалчивая в СМИ число жертв от ударов украинских HIMARS.
Удары с использованием систем HIMARS со стороны Украины, вероятно, деморализуют российских военнослужащих на местах, заключают эксперты ISW.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Украины название ракетно-артиллерийской системы HIMARS стало практически синонимом слова "справедливость", и ВСУ делают все, чтобы этими системами нанести российским оккупантам болезненные потери.
"Конечно, оккупанты получают принципиальный ответ на все свои преступления на поле боя. В этом контексте сегодня я хочу поблагодарить президента США [Джо] Байдена и весь американский народ за новый пакет оборонной поддержки Украины. Слово HIMARS стало почти синонимом слова "справедливость", и защитники Украины сделают все, чтобы оккупанты с каждой неделей несли все более болезненные потери благодаря этим высокоэффективным системам", - сказал Зеленский.
США уже поставили Украине 12 систем HIMARS и на прошлой неделе объявили о намерении передать еще четыре системы. Ранее сообщалось, что США и их союзники планируют поставить Украине более 20 таких систем.
Украинская армия пока не потеряла ни одной из полученных систем HIMARS.
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