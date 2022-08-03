ISW: удары HIMARS со стороны Украины деморализуют российских военных

"Конечно, оккупанты получают принципиальный ответ на все свои преступления на поле боя. В этом контексте сегодня я хочу поблагодарить президента США [Джо] Байдена и весь американский народ за новый пакет оборонной поддержки Украины. Слово HIMARS стало почти синонимом слова "справедливость", и защитники Украины сделают все, чтобы оккупанты с каждой неделей несли все более болезненные потери благодаря этим высокоэффективным системам", - сказал Зеленский.