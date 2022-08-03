Стакис: Rīgas siltums обеспечена газом до конца февраля

По его словам, тактика "Рижского тепла" заключается в закупке природного газа несколькими более мелкими закупками, что политик считает правильной. Таким образом, компания, как утверждается, обеспечила себя газом до конца февраля, но отложила его закупку до марта.

Политик признал, что Rīgas siltums сама обеспечивает теплом столицу только на левом берегу Даугавы (Пардаугава), а на правом берегу его обеспечивает Latvenergo, от имени которого он говорить не может, но опирается на заявления Минэкономики о том, что газа хватит.

"У нас нет оснований утверждать, что газ не будет подан", - сказал мэр Риги.

Как признался Стакис, самоуправление рассчитывает, что в отопительный сезон количество людей, обращающихся за помощью в социальную службу, значительно возрастет.