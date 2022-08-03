Компания Rīgas siltums обеспечила себя газом как минимум до конца февраля, сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис в программе LTV Rīta panorāmā.
Стакис: Rīgas siltums обеспечена газом до конца февраля
По его словам, тактика "Рижского тепла" заключается в закупке природного газа несколькими более мелкими закупками, что политик считает правильной. Таким образом, компания, как утверждается, обеспечила себя газом до конца февраля, но отложила его закупку до марта.
Политик признал, что Rīgas siltums сама обеспечивает теплом столицу только на левом берегу Даугавы (Пардаугава), а на правом берегу его обеспечивает Latvenergo, от имени которого он говорить не может, но опирается на заявления Минэкономики о том, что газа хватит.
"У нас нет оснований утверждать, что газ не будет подан", - сказал мэр Риги.
Как признался Стакис, самоуправление рассчитывает, что в отопительный сезон количество людей, обращающихся за помощью в социальную службу, значительно возрастет.
Latvijas Radio, ссылаясь на попавшую в его распоряжение переписку между двумя компаниями, ранее сообщало, что Latvenergo в настоящее время испытывает трудности с поставкой природного газа для нужд Rīgas siltums, однако продолжает работу по закупке природного газа, кроме того Rīgas siltums регулярно сам объявляет закупочные тендеры.
Из указанного документа следует, что Rīgas siltums в апреле направило Latvenergo письмо о том, что компания решила согласиться на торговое предложение Latvenergo по сжиженному газу с предварительным резервированием объема, заказав сжиженный газ на Клайпедском терминале.
В мае Rīgas siltums в контакте с Latvenergo уточнила, что запланированная поставка сжиженного природного газа с Клайпедского терминала, скорее всего, не состоится. В июне Rīgas siltums написала письмо в Latvenergo, запросив дополнительную информацию, но в июле Latvenergo официально ответило, что в данный момент нет возможности обеспечить поставку природного газа для нужд Rīgas siltums.
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