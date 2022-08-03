Предприятие Rīgas siltums обеспечило себя газом как минимум до конца февраля, сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис в программе LTV Rīta panorāmā.
Стакис: Rīgas siltums обеспечено газом до конца февраля
По его словам, тактика Rīgas siltums заключается в закупке природного газа несколькими более мелкими партиями, что политик считает правильным. Таким образом, компания, как утверждается, обеспечила себя газом до конца февраля, но отложила его закупку до марта.
Политик признал, что Rīgas siltums само обеспечивает теплом столицу только на левом берегу Даугавы (Пардаугава), а на правом берегу его обеспечивает Latvenergo, от имени которого он говорить не может, но опирается на заявления Минэкономики о том, что газа хватит.
"У нас нет оснований утверждать, что газ не будет подан", - сказал мэр Риги.
Как признался Стакис, самоуправление рассчитывает, что в отопительный сезон количество людей, обращающихся за помощью в социальную службу, значительно возрастет.
Latvijas radio, ссылаясь на попавшую в его распоряжение переписку между двумя компаниями, ранее сообщало, что Latvenergo в настоящее время испытывает трудности с поставкой природного газа для нужд Rīgas siltums, однако продолжает работу по закупке природного газа, кроме того Rīgas siltums регулярно само объявляет закупочные тендеры.
Из указанного документа следует, что Rīgas siltums в апреле направило Latvenergo письмо о том, что компания решила согласиться на торговое предложение Latvenergo по сжиженному газу с предварительным резервированием объема, заказав сжиженный газ в Клайпедском терминале.
В мае Rīgas siltums связалось с Latvenergo и выяснило, что запланированная поставка сжиженного природного газа из Клайпедского терминала, скорее всего, не состоится. В июне Rīgas siltums написало письмо в Latvenergo, запросив дополнительную информацию, но в июле Latvenergo официально ответило, что в данный момент нет возможности обеспечить поставку природного газа для нужд Rīgas siltums.
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