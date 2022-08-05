Людмила с мужем вывезли из Херсона тело сына в багажнике. Они опознали его по тату Never Give Up

Родители были растеряны и не понимали, что делать дальше, день пролетал быстро, а ночевать там даже не было и мысли. Как можно спать там, где убили твоего сына? Волонтер из Херсона, который помогал вывозить тела украинских военных, посоветовал поехать на российский блокпост и узнать там информацию о смерти сына. "Несмотря на то, что перед нами на блокпосту расстреляли семью из Новой Каховки, мы поехали на этот российский блокпост – нам уже нечего было терять. Мы отключили телефоны и оставили их у нашего местного знакомого волонтера Саши, а сами отправились в путь. Мы поехали туда без ничего. Если бы с нами что-то сделали, никто бы и не знал, где нас искать, мы даже никому из знакомых и родственников не сказали, куда отправились.

Ехали мы очень медленно, но когда были уже рядом с блокпостом, к нам вышел российский военный с автоматом. К нему вышла я, так как мой бывший муж очень плохо говорит на русском. Я поздоровалась с ним и сказала, что хочу забрать тело сына, и он пошел за старшим. Ко мне вышел этот старший, и я повторила ему то же самое – что хочу забрать тело своего сына. Он меня спросил, откуда я знаю, что он здесь. Конечно, я ему не стала рассказывать, откуда и что я знаю. Я придумала свою версию, что мне позвонили из военкомата и сказали, мол, если я хочу забрать тело, то я сама должна приехать за ним. Умный человек в здравом уме никогда бы в это не поверил, но не в этом случае. Он мне ответил: "Вот видите, а мы из ДНР, и мы живем вот так вот уже 8 лет, хороним своих детей по посадкам". Я ничего ему не сказала".