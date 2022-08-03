"У обоих дети...": Рихард Букартс о латвийцах в КХЛ и предложениях из России

Как сообщалось, к клубам КХЛ "Адмирал" из Владивостока и "Амур" из Хабаровска соответственно присоединились Николай Елисеев и Янис Калниньш. Это означает, что дверь в сборную для обоих хоккеистов закрыта.

После этого решения оба хоккеиста подверглись широкому общественному осуждению. Рихард Букартс высказал своё мнение по этому поводу, отметив, что сам в настоящее время не фокусируется на восточном направлении.

"Конкретных [предложений] нет. Это не главное, на чём я сейчас сосредоточен. Ехать играть в Россию… Я всё-таки латыш", - сказал Букартс.

Однако нападающий указал, что понимает мотивы коллег играть в КХЛ.

"Скажем так, у меня тоже своя семья. Все хотят заработать. Особого предложения работы в Европе нет. Будем реалистами, если я не ошибаюсь, семь или восемь человек из сборной Латвии на последнем чемпионате в настоящее время без работы.