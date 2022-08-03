Хоккеист сборной Латвии Рихард Букартс во время интервью в подкасте Pa pāris kausiem обсудил переход Яниса Калниньша и Николая Елисеева в клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"У обоих дети...": Рихард Букартс о латвийцах в КХЛ и предложениях из России
Как сообщалось, к клубам КХЛ "Адмирал" из Владивостока и "Амур" из Хабаровска соответственно присоединились Николай Елисеев и Янис Калниньш. Это означает, что дверь в сборную для обоих хоккеистов закрыта.
После этого решения оба хоккеиста подверглись широкому общественному осуждению. Рихард Букартс высказал своё мнение по этому поводу, отметив, что сам в настоящее время не фокусируется на восточном направлении.
"Конкретных [предложений] нет. Это не главное, на чём я сейчас сосредоточен. Ехать играть в Россию… Я всё-таки латыш", - сказал Букартс.
Однако нападающий указал, что понимает мотивы коллег играть в КХЛ.
"Скажем так, у меня тоже своя семья. Все хотят заработать. Особого предложения работы в Европе нет. Будем реалистами, если я не ошибаюсь, семь или восемь человек из сборной Латвии на последнем чемпионате в настоящее время без работы.
Предложения есть, но это определённо не то, что они хотят. Потому что каждый хочет играть на максимально высоком уровне и получать как можно больше. Я бы, наверное, поехал в Россию, только если бы у меня вообще не было вариантов", - отметил хоккеист.
Также нападающий обрисовал реальность нынешнего европейского хоккейного рынка. По его словам, сейчас в России можно заработать в три с половиной - пять раз больше, чем где-либо в Европе.
Продолжая разговор о выступающих в России латвийских хоккеистах, Букартс заявил, что, по его мнению, оба хоккеиста не могут рассчитывать на стабильность российского рубля. Однако мотивы и Елисеева, и Калниньша играть в КХЛ Букартсу понятны.
"Осудить Яниса или Колю... Они едут зарабатывать. У обоих дети, жены. Все хотят создать стабильность в своей жизни", - отметил Букартс.
Напомним, после военного вторжения России в Украину Сейм Латвии принял поправки в Закон о спорте, согласно которым спортсменам и тренерам запрещается принимать участие в соревнованиях, которые проходят в России или Беларуси. В случае нарушения запрета спортсмены и тренеры не будут привлекаться в сборную Латвии.
Отметим, что ранее московский "Спартак" объявил о подписании контракта с нападающим сборной Латвии Миксом Индрашисом. Это вызвало скандал в Латвии, после чего хоккеист в своих соцсетях написал, что не подписывал контракт с клубом и не собирается приезжать в Россию.
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