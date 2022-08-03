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Первое судно с украинским зерном проходит проверку в Турции

rus.tvnet.lv
Первое судно с украинским зерном проходит проверку в Турции
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Skats uz Bosfora šaurumu
Skats uz Bosfora šaurumu Фото: BULENT KILIC / AFP

Представители России, Украины, Турции и ООН поднялись с инспекцией на борт сухогруза Razoni, сообщает Русская служба BBC.

После досмотра судно с 26 тысячами тонн кукурузы должно отправиться дальше в Ливан.

Ожидается, что всего из портов Украины отправятся 27 сухогрузов. Второй корабль покинет украинские берега уже 3 августа. Турецкие чиновники также подтвердили, что готовятся принимать ориентировочно одно судно в день.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что: "экспорт зерна из Украины должен стать регулярным".

"Сегодня в Босфор пришло первое судно с украинским зерном, преодолев путь по специальному коридору в Черном море, который был согласован для разблокировки наших портов. Наша цель сейчас - чтобы была регулярность, чтобы когда один корабль выходит из порта, были уже и другие суда: и загружаемые, и те, что на подходе к порту. Непрерывность и регулярность - это нужный принцип", - сказал Зеленский в вечернем видеообращении.

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