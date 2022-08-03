Первое судно с украинским зерном проходит проверку в Турции

"Сегодня в Босфор пришло первое судно с украинским зерном, преодолев путь по специальному коридору в Черном море, который был согласован для разблокировки наших портов. Наша цель сейчас - чтобы была регулярность, чтобы когда один корабль выходит из порта, были уже и другие суда: и загружаемые, и те, что на подходе к порту. Непрерывность и регулярность - это нужный принцип", - сказал Зеленский в вечернем видеообращении.