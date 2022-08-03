Украина обвинила страны ЕС в блокировании обещанных средств

"Мы ждем восемь миллиардов евро, но, к сожалению, некоторые страны ЕС, в том числе Германия, блокируют рассмотрение этой проблемы", - заявил местным СМИ заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский ведет "активные переговоры" по этому вопросу.

По словам Жовквы, Киев получил один миллиард евро из девяти миллиардов евро финансовой помощи, обещанной ему ЕС в мае.

Еврокомиссия объявила, что оставшиеся средства могут потребовать гарантий от государств-членов, поскольку их предоставление через бюджет ЕС невозможно из-за нехватки ресурсов.

Пресс-секретарь министерства финансов Германии отверг заявление украинской стороны и заявил, что Берлин не задерживает предоставление помощи Украине.

"После встречи "большой семерки" Германия предоставила Украине один миллиард евро. Германия также будет участвовать в дальнейшей помощи. Правительство Германии ведет диалог со своими европейскими партнерами и Еврокомиссией по этому вопросу", - сказал он.

В июле несколько международных рейтинговых агентств понизили кредитный рейтинг Украины. Неделю назад крупнейшая государственная компания Украины "Нафтогаз" не смогла погасить внешние долги.

По оценкам Офиса президента, Украина нуждается в дополнительном финансировании почти в 50 миллиардов евро на 2023 год.

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