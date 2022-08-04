Bloomberg: РФ экспортирует нефть в обход западных санкций

По сведениям WSJ, груз топлива, частично произведенного из российской нефти, прибыл в мае морским путем в Нью-Йорк и Нью-Джерси. Он был доставлен в США через Суэцкий канал и через Атлантику с нефтеперерабатывающих заводов в Индии, которые являются крупными покупателями российской нефти.

Добытая в России нефть также перекачивается между судами в Средиземном и Черном морях и у побережья Западной Африки, а затем с указанием другого происхождения доставляется не только в Китай и Индию, но и в страны Европы, отмечало издание.

Запрет на поставки российской нефти

Президент США Джо Байден 8 марта - вскоре после российского вторжения в Украину - объявил о запрете на импорт нефти и газа из России. Евросоюз 3 июня объявил, что в рамках шестого пакета санкций согласовано частичное эмбарго на российскую нефть, которое, однако, не затрагивает поставки по трубопроводам для нескольких стран Европы.

В санкционный пакет входил запрет на страхование морских перевозок российской нефти, который поддержала Великобритания, однако из-за опасений возникновения глобального энергетического кризиса его введение решили отложить.