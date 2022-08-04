В Украине на границе во время военного положения задержаны 6400 подлежащих службе мужчин

"Более четырех тысяч из этих нарушителей пограничники задержали за пределами пропускных пунктов.

Остальные пытались пройти паспортный контроль. Были мужчины, выдававшие себя за женщин, другие пытались спрятаться в транспортных средствах.

Многие покупали поддельные документы о различных болезнях у них или их детей, о похоронах жены или рождении ребенка. Был даже мужчина, который согласно записи в документе был освобожден от военной службы из-за тяжелых родов. Нередко происходят и банальные попытки подкупа пограничников", - говорится в сообщении погранслужбы.

За попытку незаконно пересечь границу государства предусмотрен административный штраф, но констатированы и уголовные нарушения.

С момента начала полномасштабной войны зафиксировано примерно 210 попыток подкупа пограничников, которые отказались от взяток, общая сумма которых превысила 3,5 миллиона гривен (94 тысячи евро). Государственная пограничная служба напоминает, что подкуп должностных лиц - уголовное нарушение, за которое предусмотрено уголовное наказание.

Начато более 170 уголовных дел по факту незаконной перевозки лиц через границу государства, почти 470 уголовных дел по факту подделки документов и использования поддельных документов, а также 10 дел по факту уклонения от призыва на военную службу. Более 400 человек подозреваются в совершении этого преступления.

Во время военного положения из Украины запрещено выезжать гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, за исключением лиц различных категорий.

Галерея: Украина. Июль 2022 года