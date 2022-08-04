За минувшие сутки выявлено 1767 новых случаев Covid-19

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости немного вырос и составил 967,2 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 4792 лабораторных теста на Covid-19, 36,9% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 728 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 1039 заболевших были вакцинированы.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 869 576 человек.

Госпитализации

Число пациентов с Covid-19 в больницах за минувшие сутки не изменилось - на лечении находятся 189 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За прошедшие сутки госпитализировано 26 пациентов с Covid-19, выписаны 23 человека.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 85 пациентов, в том числе у 80 из них среднетяжелое течение заболевания, пять человек - в тяжелом состоянии.