Кариньш поручил готовиться к мерам экономии энергоресурсов в госучреждениях

До 19 августа министры и директор Госканцелярии Янис Цитсковскис должны представить Минэкономики информацию о планируемых мерах экономии в министерствах, подведомственных им учреждениях и предприятиях в предстоящий отопительный сезон и о прогнозируемых объемах экономии.

Министру экономики Илзе Индриксоне до 2 сентября поручено обобщить данные министерств, разработать общие принципы экономии и подать на рассмотрение правительству.

Напомним, во вторник, 2 августа, мэр Риги Мартиньш Стакис поручил всем муниципальным учреждениям внедрить меры по повышению энергоэффективности за счет снижения потребления тепла и электроэнергии.

Такое распоряжение издано, поскольку "существует высокий риск того, что цены на электроэнергию, природный газ, централизованное теплоснабжение и другие энергоресурсы в ближайшие месяцы останутся высокими".