Премьер-министр Кришьянис Кариньш на этой неделе издал резолюцию, в которой поручил министрам и Государственной канцелярии подготовиться к введению мер экономии энергоресурсов в учреждениях госуправления в предстоящий отопительный сезон, сообщил агентству LETA пресс-секретарь премьер-министра Сандрис Сабаев.
Кариньш поручил готовиться к мерам экономии энергоресурсов в госучреждениях
До 19 августа министры и директор Госканцелярии Янис Цитсковскис должны представить Минэкономики информацию о планируемых мерах экономии в министерствах, подведомственных им учреждениях и предприятиях в предстоящий отопительный сезон и о прогнозируемых объемах экономии.
Министру экономики Илзе Индриксоне до 2 сентября поручено обобщить данные министерств, разработать общие принципы экономии и подать на рассмотрение правительству.
Напомним, во вторник, 2 августа, мэр Риги Мартиньш Стакис поручил всем муниципальным учреждениям внедрить меры по повышению энергоэффективности за счет снижения потребления тепла и электроэнергии.
Такое распоряжение издано, поскольку "существует высокий риск того, что цены на электроэнергию, природный газ, централизованное теплоснабжение и другие энергоресурсы в ближайшие месяцы останутся высокими".
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