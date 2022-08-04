Ирландский боец Конор Макгрегор впервые снимется в кино

Вместе с бойцом одну из главных ролей исполнит звезда Голливуда Джейк Джилленхол. Режиссёром картины станет Даг Лайман, ранее работавший над фильмом "Грань будущего".

Точная сюжетная роль Макгрегора на данный момент остаётся неизвестной, однако источник отметил, что он сыграет оригинального персонажа.

Фильм выпустит Amazon Prime Video. Помимо Джейка Джилленхола и Конора Макгрегора в ленте появятся Билли Магнуссен ("Игра на понижение") и Даниэла Мелшиор ("Отряд самоубийц").

По словам продюсеров фильма, Конор Макгрегор с нетерпением ждёт съёмок. Он недавно посмотрел оригинал "Дома у дороги" и остался под большим впечатлением.

В смешанных единоборствах 33‑летний Макгрегор одержал 22 победы и потерпел 6 поражений. По состоянию на 23 мая он занимает 8‑ю строчку официального рейтинга UFC в лёгком весе. В своём последнем на данный момент бою ирландец в июле 2021 года проиграл американцу Дастину Порье, бой завершился после того, как Макгрегор сломал ногу.

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