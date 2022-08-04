СГБ просит начать уголовное преследование трех лиц за поддержку российской агрессии

Возбуждено одно уголовное дело по статье Уголовного закона о публичном прославлении преступлений против мира и военных преступлений. Его фигурант попал в поле зрения VDD вскоре после вторжения России в Украину. В комментариях в интернете он выражал поддержку российской агрессии против Украины и ее народа.

Второй уголовный процесс начат по статье Уголовного закона за действия, направленные на разжигание национальной розни.

На адрес электронной почты посольства Украины в Латвии человек отправлял письма, в которых выражал нетерпимость, ненависть и агрессию по отношению к народу Украины, в том числе к сотрудникам, а также угрожал насилием.

Третий уголовный процесс начат по статье о финансировании вооруженного конфликта. Информация, полученная в ходе расследования, свидетельствует о том, что его фигурант оказывал содействие в сборе финансовых средств и другого имущества с целью передачи военнослужащим РФ, участвующим в боевых действиях на территории Украины.

С момента вторжения российских вооруженных сил в Украину VDD возбудила в общей сложности 22 уголовных дела и переняла четыре уголовных дела от Государственной полиции о поддержке российской агрессии и разжигании ненависти.

К настоящему времени досудебное расследование завершено по пяти уголовным делам, по 21 делу оно продолжается, и по этим делам 16 лицам присвоен статус подозреваемых, а еще шести - статус лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

После вторжения России в Украину VDD задержала блогера Кирилла Федорова, создателя и администратора русскоязычной тематической группы в Facebook "Криминальная Латвия" Юрия Михайлова, представителя центра духовного развития и целительства DVS Urantija Айвиса Василевскиса и бывшего депутата Рижской думы Руслана Панкратова.