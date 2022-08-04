Бывшая глава Госконтроля (ГК) и политик Ингуна Судраба сотрудничает со Счетной палатой Украины и участвует в качестве представителя Украины в обучении, организованном Госконтролем.
Бывшая госконтролер Судраба обучает сотрудников Счетной палаты Украины
Как сообщил представитель ГК Иво Валдовскис, Судраба больше не связана с ГК, она сотрудничает со Счетной палатой Украины и работает руководителем и ведущим экспертом в проекте ЕС EU For The Accounting Chamber of Ukraine, работая со стратегией украинского государственного финансового учета.
По словам Валдовскиса, экс-глава Госконтроля работает в проекте несколько лет, поэтому она участвует и в тренингах, организуемых Госконтролем для сотрудников Счетной палаты Украины.
В эти дни ГК проводит двухнедельный тренинг для коллег из высшего аудиторского органа Украины.
Судраба руководила ГК с 2004 по 2013 год, затем ушла в политику. Была избрана в 12-й Сейм как лидер партии No sirds Latvijai, но политическая карьера не удалась.
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