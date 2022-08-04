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Пожарный-доброволец разместил в социальных сетях враждебный пост

rus.tvnet.lv
Пожарный-доброволец разместил в социальных сетях враждебный пост
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Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD)
Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) Фото: Zane Bitere / LETA

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) попросила Службу государственной безопасности (VDD) оценить заявление пожарного-добровольца, которое он сделал в социальных сетях и которое носит враждебный и направленный против украинцев характер.

Мужчина написал комментарий в соцсетях: "Респект Latvijas gāze. Не фашистам-украинцам и террористам-американцам. ****** Кариньш со своим фашистом Левитсом может отправляться в США или к наркоману Зеленскому. Латвии идиоты не нужны".

Профиль мужчины показывает, что он одет в форму добровольной пожарной команды города Ренцены.

VUGD подчеркивает, что указанное лицо не является должностным лицом, а скорее всего - пожарным-добровольцем, соответственно, информация об этом случае передана в VDD для оценки.

VUGD подчеркивает, что не поддерживает начатые Россией военные преступления, осуждает их совершение и считает их поддержку наказуемым деянием.

Комментарии пользователей социальной сети
 

Вот так выглядят местные жители, которые в час Х отправляют "освободителям" координаты для ракетных ударов. Большинство больших ракет (за редким исключением), которые летят в города, летят по донесениям таких "молодцов".

Этот человек состоит в добровольной пожарной команде. Обладая полученными там знаниями и навыками, такой кадр может в любой момент просто перейти на сторону наших врагов и навредить Латвии не только словом, но и делом. Если ли у @IeM_gov_lv возможность что-то с этим сделать?

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