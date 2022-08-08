Мобильное приложение Zolt - вывоз мусора экологичнее и выгоднее

Поскольку индустрия в целом становится более прозрачной, это пойдет на пользу вовлечённым сторонам и обществу в целом. Клиент, несомненно, уверен, что контейнер действительно окажется на свалке и будет утилизирован в соответствии со всеми нормами. А именно, нет даже теоретической возможности того, что отходы окажутся в лесу, реке или любом другом неподходящем месте. Все маршруты прозрачны и видно от куда и куда ехал водитель. Учитывая рост цен на металл, мы считаем, что сегодня это необходимо. Безусловно, для общества важно, чтобы строительный мусор без сомнений шел туда, куда нужно. С другой стороны, в государство сдаются стандартные документы и отчеты о происходящем, и нет необходимости тратить время на проверку на наличие ошибок, как это было бы, если бы процесс был организован вручную. При необходимости в приложении также предусмотрена быстрая возможность для госучреждений просмотреть маршрут следования контейнеровоза, вид отходов, место доставки и другие детали. В результате, не меняя законов, снижается бюрократическая нагрузка на участников рынка.