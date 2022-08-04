Попавшие под санкции российские олигархи активно использовали в своих интересах лазейки в британских законах, позволяющие скрыть владельцев активов и истинных бенефициаров, сообщает британская телерадиокомпания BBC.
BBC: гражданка Латвии помогала обходить санкции российским олигархам и другим преступникам
Лазейки в существующем британском законодательстве позволяют создать юридическое лицо, которому не нужно идентифицировать своих бенефициарных владельцев.
Этот тип компании представляет собой английское товарищество с ограниченной ответственностью (ELP).
Британские официальные лица уже признали, что эти товарищества с ограниченной ответственностью могут использоваться в преступных целях.
Схемы ELP использовались в Великобритании, например, олигархами Аркадием и Борисом Ротенбергами, близкими к российскому диктатору Владимиру Путину, а также различными другими криминальными элементами.
Совместное расследование BBC и проекта журналистских расследований Finance Uncovered обнаружило доказательства того, что ELP широко связаны с мошенничеством, финансированием терроризма и отмыванием денег.
В 2016 и 2017 годах в Великобритании были приняты новые законы, которые обязали почти все зарегистрированные в Великобритании компании раскрывать своих настоящих владельцев. Однако эти новые правила прозрачности не распространялись на товарищества с ограниченной ответственностью.
С 2017 года было создано более 4500 новых ELP. В настоящее время таких партнерств на 53% больше, чем в 2017 году.
ELP могут легально использоваться для управления недвижимостью, инвестициями и пенсионными фондами. В отличие от большинства других типов компаний, ELP не является отдельным юридическим лицом. Это означает, что оно не может владеть активами, иметь бенефициаров и законно открывать банковские счета в качестве юридического лица.
Однако в ходе расследования BBC и Finance Uncovered удалось выяснить ряд владельцев ELP, а также доказательства того, что эти товарищества использовались для открытия банковских счетов и совершения различных финансовых преступлений.
Поскольку очень мало информации о деятельности ELP должно быть представлено публично, существует довольно большой риск того, что кто-то захочет использовать эти партнерства в непреднамеренных целях.
Большинству товариществ с ограниченной ответственностью содействуют регистрационные агенты или представители, которые предоставляют зарегистрированный адрес и обеспечивают административную поддержку.
Каждому четвертому из 4500 ELP, созданных с 2017 года, помогали только пять британских агентств.
Эти агентства ранее попадали под пристальное внимание властей за помощь в создании анонимных компаний для клиентов из стран Восточной Европы и бывшего Советского Союза. Некоторые из этих компаний также были замешаны в финансовых преступлениях, включая отмывание денег.
Наиболее активным из этих пяти агентств является агентство LAS, которым руководят британско-российский бухгалтер Елена Довжик и ее деловой партнер Инета Утинане, гражданка Латвии.
По данным BBC и Finance Uncovered, они получили внушительную прибыль от деятельности LAS, помогая создавать и управлять сотнями анонимных компаний в Великобритании для клиентов из Восточной Европы и Центральной Азии.
Ряд компаний, связанных с LAS, также ранее попадал под пристальное внимание британских властей на предмет причастности к преступной деятельности.
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