BBC: гражданка Латвии помогала обходить санкции российским олигархам и другим преступникам

Лазейки в существующем британском законодательстве позволяют создать юридическое лицо, которому не нужно идентифицировать своих бенефициарных владельцев.

Этот тип компании представляет собой английское товарищество с ограниченной ответственностью (ELP).

Британские официальные лица уже признали, что эти товарищества с ограниченной ответственностью могут использоваться в преступных целях.

Схемы ELP использовались в Великобритании, например, олигархами Аркадием и Борисом Ротенбергами, близкими к российскому диктатору Владимиру Путину, а также различными другими криминальными элементами.

Совместное расследование BBC и проекта журналистских расследований Finance Uncovered обнаружило доказательства того, что ELP широко связаны с мошенничеством, финансированием терроризма и отмыванием денег.

В 2016 и 2017 годах в Великобритании были приняты новые законы, которые обязали почти все зарегистрированные в Великобритании компании раскрывать своих настоящих владельцев. Однако эти новые правила прозрачности не распространялись на товарищества с ограниченной ответственностью.

С 2017 года было создано более 4500 новых ELP. В настоящее время таких партнерств на 53% больше, чем в 2017 году.