31 июля российский президент Владимир Путин заявил на мероприятии в честь ВМФ России, что скоро в распоряжение ВМФ России поступит сверхзвуковая крылатая ракета "Циркон", которая, по словам Путина, "не имеет аналогов в мире". Подробнее об этом "идеальном оружии" Путина рассказывает информационное агентство УНИАН.
Сверхзвуковая крылатая ракета "Циркон" - можно ли считать ее "идеальным оружием" Путина?
Утверждается, что первая ракета будет доставлена на фрегат "Адмирал Горшков", входящий в состав Северного флота России, но корабль впоследствии может быть переброшен в другие регионы.
В то же время по "Циркону" больше вопросов, чем ответов. Утверждается, что заявленные в российских СМИ характеристики ракеты существенно отличаются от продемонстрированных и заявленных на испытаниях, что вызывает противоречия.
Что заявила и продемонстрировала Россия
"Циркон" - это сверхзвуковая крылатая ракета, которая, как утверждает Путин, может поражать цели на расстоянии более 1000 километров и развивать скорость более 10 000 километров в час (9 Маха). Его можно будет использовать как против морских, так и против наземных целей.
Путин проинформировал Федеральное собрание о разработке новых систем вооружения 1 марта 2018 года, накануне выборов.
Минобороны России ранее регулярно демонстрировало запуск "Циркона" в ходе испытаний.
Большинство этих опубликованных видео были малоинформативными или сняты ночью, когда было трудно что-либо разглядеть.
ВИДЕО: Пуск "Циркона" с фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море (июль 2021 г.)
ВИДЕО: Запуск "Циркона" (ноябрь 2021 г.)
Только в 2022 году в РФ стали публиковать чуть более подробные ролики.
На одном из них, сделанном 19 февраля, показан полный пусковой цикл "Циркона", показан пуск ракеты с палубы фрегата "Адмирал Горшков".
ВИДЕО: Запуск "Циркона" (19 февраля 2022 г.)
Важный нюанс заключается в том, что используя универсальную пусковую установку, разработчики были ограничены в размерах ракеты. Кроме того, для ее пуска используется универсальный контейнер, аналогичный тому, который используется для пуска ПКР "Оникс", которые запускаются как с кораблей, так и с береговых комплексов "Бастион".
При этом "Оникс" имеет дальность полета до 300 км и высотную скорость до 2,6 Маха (0,88 км/с). Это означает, что при тех же параметрах новая ракета "Циркон" имеет втрое большую дальность и скорость.
Можно ли считать "Циркон" сверхзвуковой крылатой ракетой?
Троекратная скорость и дальность означает не втрое более сложную разработку, а необходимость изучения совершенно новых технологий, связанных с самим сверхзвуком.
Основной проблемой является создание сверхзвукового реактивного двигателя, а также специальных сплавов, способных выдерживать очень высокие температуры.
Самое главное - это система управления, ведь сверхзвуковой полет - это полет в облаке раскаленного газа - плазмы, через которое не могут проникнуть радиоволны. Другими словами, в таком полете любая система управления ракетой бессильна, пишет УНИАН.
Поэтому есть две версии того, как работает "Циркон". Первый - ракета выставляется по координатам, а дальше работает только инерциальная система. Он наводит ракету в район цели с большой погрешностью, но неточность компенсируется мощностью ядерной боеголовки.
Вторая версия заключается в том, что "Циркон" некомплектная сверхзвуковая ракета. Такая ракета не имеет сверхзвукового двигателя, а имеет хорошо зарекомендовавший себя двигатель, который только разгоняет ракету до заявленной скорости 3 км/с, но не поддерживает ее постоянно. После этого "Циркон" летит по инерции, что значительно снижает требования к теплостойкости материалов.
В прицельной зоне скорость ракеты уже ниже сверхзвуковой.
Вторую версию, вероятно, подтверждает видео, опубликованное телеканалом "Звезда" Минобороны России в марте этого года, на котором видно, как ракета попадает в цель.
Примечательно, что корабельная мишень была оснащена стандартными наклонными дефлекторами для облегчения прицеливания. Видеокамера со стандартной скоростью съемки 24 или 30 кадров в секунду снимала ракету одновременно в трех кадрах.
При заявленной скорости полета 3 км/с обычная камера вообще не смогла бы его увидеть, не говоря уже о том, чтобы заснять сразу в трех кадрах. Это возможно только в том случае, если его скорость была до трех махов. Это не согласуется с утверждением России о том, что "Циркон" является сверхзвуковой ракетой и поэтому не может быть перехвачен. Современные системы ПВО могут перехватить такую цель, хоть это и сложно, но было бы вполне реально, пишет УНИАН.
Это означает, что "аналог" "Циркона" в основном такой же, как и российская баллистическая ракета "Сармат", которая, по мнению России, при радиусе действия 18 тысяч километров может поразить США через Южный полюс, хотя и по такому маршруту придется пролететь более 30 тысяч километров, сообщают СМИ.
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