Сверхзвуковая крылатая ракета "Циркон" - можно ли считать ее "идеальным оружием" Путина?

Вторая версия заключается в том, что "Циркон" некомплектная сверхзвуковая ракета. Такая ракета не имеет сверхзвукового двигателя, а имеет хорошо зарекомендовавший себя двигатель, который только разгоняет ракету до заявленной скорости 3 км/с, но не поддерживает ее постоянно. После этого "Циркон" летит по инерции, что значительно снижает требования к теплостойкости материалов.

В прицельной зоне скорость ракеты уже ниже сверхзвуковой.

Вторую версию, вероятно, подтверждает видео, опубликованное телеканалом "Звезда" Минобороны России в марте этого года, на котором видно, как ракета попадает в цель.

Примечательно, что корабельная мишень была оснащена стандартными наклонными дефлекторами для облегчения прицеливания. Видеокамера со стандартной скоростью съемки 24 или 30 кадров в секунду снимала ракету одновременно в трех кадрах.

При заявленной скорости полета 3 км/с обычная камера вообще не смогла бы его увидеть, не говоря уже о том, чтобы заснять сразу в трех кадрах. Это возможно только в том случае, если его скорость была до трех махов. Это не согласуется с утверждением России о том, что "Циркон" является сверхзвуковой ракетой и поэтому не может быть перехвачен. Современные системы ПВО могут перехватить такую ​​цель, хоть это и сложно, но было бы вполне реально, пишет УНИАН.

Это означает, что "аналог" "Циркона" в основном такой же, как и российская баллистическая ракета "Сармат", которая, по мнению России, при радиусе действия 18 тысяч километров может поразить США через Южный полюс, хотя и по такому маршруту придется пролететь более 30 тысяч километров, сообщают СМИ.