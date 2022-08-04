Прекратив поставки газа в ряд европейских стран и ограничив поставки в другие, российский государственный газовый концерн "Газпром" приступил к сжиганию газа в промышленных масштабах.
Сократив поставки в европейские страны, "Газпром" сжигает газ в промышленных масштабах
Огромный факел уже полтора месяца горит у границы с Финляндией возле компрессорной станции "Портовая" в Ленинградской области, где стоят турбины для газопровода "Северный поток".
Как сообщает финский общественный вещатель Yle со ссылкой на очевидцев и данные Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА), факел появился 17 июня - через три дня после того, как поставки по "Северному потоку" сократились на 40%, а затем еще на треть.
Уже сообщалось, что российский государственный концерн природного газа "Газпром" с 27 июля сократил поставки по "Северному потоку" на пятую часть мощности газопровода, в качестве предлога указав, что турбина компрессорной станции нуждается в ремонте. А еще одна турбина, отремонтированная в Канаде, до сих пор не получена. Ремонт этой турбины производился на дочернем предприятии компании Siemens Energy в Канаде.
Сначала этот возврат турбины задерживался из-за санкций, наложенных на Россию, но 17 июля правительство Канады сделало исключение в санкционном режиме и турбина была немедленно отправлена в Германию. Оттуда турбина должна быть доставлена на компрессорную станцию "Портовая" в Ленинградской области, но Россия опаздывает с оформлением ввозных документов.
Немецкие официальные лица подчеркивают, что это решение России было принято по политическим, а не по техническим причинам, поскольку западные страны поддерживают Украину поставками оружия и санкциями против Москвы.
Gazprom on the border with Finland burns gas intended for transportation to the EU -@ylenews— Amazing Ukraine🇺🇦 (@AmazingUA) August 4, 2022
A huge torch has been burning at the Portovaya compressor station for several weeks now#StandWithUkraine #Ukraine️ #StopRussia #RussiaUkraineWar #StopRussianAggression #nowarinukraine pic.twitter.com/EjSNCUdxQo
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