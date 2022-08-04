Сократив поставки в европейские страны, "Газпром" сжигает газ в промышленных масштабах

Огромный факел уже полтора месяца горит у границы с Финляндией возле компрессорной станции "Портовая" в Ленинградской области, где стоят турбины для газопровода "Северный поток".

Как сообщает финский общественный вещатель Yle со ссылкой на очевидцев и данные Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА), факел появился 17 июня - через три дня после того, как поставки по "Северному потоку" сократились на 40%, а затем еще на треть.

Уже сообщалось, что российский государственный концерн природного газа "Газпром" с 27 июля сократил поставки по "Северному потоку" на пятую часть мощности газопровода, в качестве предлога указав, что турбина компрессорной станции нуждается в ремонте. А еще одна турбина, отремонтированная в Канаде, до сих пор не получена. Ремонт этой турбины производился на дочернем предприятии компании Siemens Energy в Канаде.

Сначала этот возврат турбины задерживался из-за санкций, наложенных на Россию, но 17 июля правительство Канады сделало исключение в санкционном режиме и турбина была немедленно отправлена ​​в Германию. Оттуда турбина должна быть доставлена ​​на компрессорную станцию ​​"Портовая" в Ленинградской области, но Россия опаздывает с оформлением ввозных документов.

Немецкие официальные лица подчеркивают, что это решение России было принято по политическим, а не по техническим причинам, поскольку западные страны поддерживают Украину поставками оружия и санкциями против Москвы.

Gazprom on the border with Finland burns gas intended for transportation to the EU -@ylenews



A huge torch has been burning at the Portovaya compressor station for several weeks now#StandWithUkraine #Ukraine️ #StopRussia #RussiaUkraineWar #StopRussianAggression #nowarinukraine pic.twitter.com/EjSNCUdxQo — Amazing Ukraine🇺🇦 (@AmazingUA) August 4, 2022