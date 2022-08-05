Фото ⟩ Зузане, Бусулис, Гордеева и другие на концерте Галкина в Дзинтари

Можно смело утверждать, что Максим Галкин всполошил Юрмалу. Машину у концертного зала "Дзинтари" перед концертом невозможно было припарковать - мест не было.

Гости на концерте Максима Галкина Фото: Jānis Škapars/TVNET

Среди зрителей были замечены Раймонд Паулс, Интарс Бусулис, российский журналист Артур Гаспарян, Катерина Гордеева и Николай Солодников, меценат и коллекционер Дина Зузане, миллионер Юлий Круминьш, психолог Михаил Лабковский и многие другие известные в обществе люди. За VIP-столиком на балконе за выступлением артиста наблюдала Лайма Вайкуле.

Михаил Лабковский Фото: Jānis Škapars/TVNET

Дина Зузане Фото: Jānis Škapars/TVNET

Перед началом концерта RUS TVNET пообщался с несколькими зрителями. Практически все собеседники отметили, что ждали выступления Максима Галкина с нетерпением.

Катерина Гордеева Фото: Jānis Škapars/TVNET

Подруги Вера и Лариса признались, что всегда ходят на концерты юмориста. Не могли они не прийти и на этот раз: "Мы очень рады и очень ждали".