Фото ⟩ Зузане, Бусулис, Гордеева и другие на концерте Галкина в Дзинтари

4 августа в Юрмале прошел первый из заявленных в Латвии концерт российского юмориста и шоумена Максима Галкина. Мероприятие собрало не только поклонников артиста, но и известных людей.
Можно смело утверждать, что Максим Галкин всполошил Юрмалу. Машину у концертного зала "Дзинтари" перед концертом невозможно было припарковать - мест не было.
Среди зрителей были замечены Раймонд Паулс, Интарс Бусулис, российский журналист Артур Гаспарян, Катерина Гордеева и Николай Солодников, меценат и коллекционер Дина Зузане, миллионер Юлий Круминьш, психолог Михаил Лабковский и многие другие известные в обществе люди. За VIP-столиком на балконе за выступлением артиста наблюдала Лайма Вайкуле.
Перед началом концерта RUS TVNET пообщался с несколькими зрителями. Практически все собеседники отметили, что ждали выступления Максима Галкина с нетерпением.
Подруги Вера и Лариса признались, что всегда ходят на концерты юмориста. Не могли они не прийти и на этот раз: "Мы очень рады и очень ждали".
Зрительница Светлана отметила, что пришла на концерт Галкина первый раз, но относится к нему как к большому артисту. От вечера она ожидала возможности просто расслабиться, получить удовольствие и наконец-то посмотреть на Максима живьем, потому что до этого видела его только по телевизору.
Татьяна и ее подруги признались, что следят за Максимом Галкиным в соцсетях и очень рады, что они с Аллой Борисовной решили пожить в Юрмале. Оказалось, что на мнение Татьяны об артисте повлияло интервью, которое он дал Ирине Шихман.
"Нам он давно уже нравится, и это не зависит от его политической позиции. Просто он классный человек, эрудит. Билеты мы покупали два или три месяца назад, когда только объявили", - сказали улыбчивые Мария и Лена.
Стоит добавить, что Максим Галкин выразил всю свою любовь к Латвии, Юрмале и латышскому языку и публика ему ответила тем же. Доказательством тому стал весь концерт, который продлился два часа и завершился громкими овациями.
Галерея: Зрители на концерте Максима Галкина
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