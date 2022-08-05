"Была в Сети 43 минуты назад": студентка из Латвии покончила с собой в лондонском общежитии

"Кроме того, она очень часто занималась спортом и читала много книг. Я видела, что она не очень ладила с британскими детьми, которые занимались более вульгарными вещами. Ребекка была категорически против выпивки, курения и ночных клубов", - говорит сестра.

Суд также выяснил, что Ребекка была "эмоционально уравновешенной" и что две сестры, с разницей в один год, общались друг с другом каждый день.

В тот день, когда Ребекка улетела обратно в Великобританию и сестры расстались в аэропорту, Ребекка выглядела "счастливой" и хорошо отдохнувшей. Однако в течение следующих трех дней она не отвечала на смс от семьи. Два дня спустя Роберта попросила Ребекку отправить смайлик, а затем просила связаться с мамой, прежде чем отправила электронное письмо в университет, чтобы попросить сотрудников убедиться, что с Ребеккой все в порядке.

В электронном письме представителям социального обеспечения Университета Восточного Лондона Роберта сказала, что не получала никаких известий от Ребекки в течение трех дней. Она также упомянула в письме, что у ее сестры ранее были мысли о самоубийстве.

Позже Роберта и ее парень решили посетить студенческое общежитие утром 10 мая, потому что они заметили, что Ребекка была онлайн в своих аккаунтах в социальных сетях.