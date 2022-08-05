В Великобритании в мае покончила с собой "подающая надежды студентка" из Латвии. Теперь следствие раскрыло новые подробности трагического дела, сообщает британское издание My London.
"Была в Сети 43 минуты назад": студентка из Латвии покончила с собой в лондонском общежитии
Трагедия случилась 10 мая этого года.
Ребекка была найдена мертвой в студенческом общежитии Университета Восточного Лондона. В этом университете девушка изучала право и криминалистику.
21-летняя студентка незадолго до этого вернулась из отпуска в Латвии, где провела 10 дней с сестрой и отцом.
Расследование показало, что Ребека в то время говорила о будущем, например, "какого питомца она хочет и что однажды она хотела бы выйти замуж за латышского парня".
В эмоциональном заявлении ее сестра Роберта назвала Ребекку своей "родственной душой" и сказала, что они насладились поездкой в Латвию, гуляя по Старой Риге и навещая их бабушку и дедушку. Она отметила, что Ребекка была активной во время отпуска, проводя по несколько часов каждый день, работая над презентацией для университета.
Суд узнал, что Ребекка переехала в Великобританию со своей матерью и сестрой, когда ей было 10 лет. Ей было трудно обустроиться в новом доме, и она скучала по семье и друзьям.
Сестра описала ее как молодую девушку с несколькими увлечениями, но добавила, что Ребекке было трудно участвовать во внеклассных мероприятиях, потому что "в округе не было творческих кружков".
"Кроме того, она очень часто занималась спортом и читала много книг. Я видела, что она не очень ладила с британскими детьми, которые занимались более вульгарными вещами. Ребекка была категорически против выпивки, курения и ночных клубов", - говорит сестра.
Суд также выяснил, что Ребекка была "эмоционально уравновешенной" и что две сестры, с разницей в один год, общались друг с другом каждый день.
В тот день, когда Ребекка улетела обратно в Великобританию и сестры расстались в аэропорту, Ребекка выглядела "счастливой" и хорошо отдохнувшей. Однако в течение следующих трех дней она не отвечала на смс от семьи. Два дня спустя Роберта попросила Ребекку отправить смайлик, а затем просила связаться с мамой, прежде чем отправила электронное письмо в университет, чтобы попросить сотрудников убедиться, что с Ребеккой все в порядке.
В электронном письме представителям социального обеспечения Университета Восточного Лондона Роберта сказала, что не получала никаких известий от Ребекки в течение трех дней. Она также упомянула в письме, что у ее сестры ранее были мысли о самоубийстве.
Позже Роберта и ее парень решили посетить студенческое общежитие утром 10 мая, потому что они заметили, что Ребекка была онлайн в своих аккаунтах в социальных сетях.
"Было видно, что она была в сети, так что я больше не волновалась, а просто злилась", - сказала сестра.
"Было написано, что она была в сети 43 минуты назад, а потом я увидела полицию и бригаду скорой помощи", - добавила она.
Позже выяснилось, что телефон Ребекки находился у полиции, и именно сотрудники правоохранительных органов заставили Роберту думать, что ее сестра в это время пользовалась социальными сетями. Тело Ребекки нашли охранник и представитель университета, которым сообщили об этом электронном письме.
Сотрудник университета сообщил суду, что последний раз Ребекка использовала ключ доступа к зданию 7 мая и что до того, как ее сестра отправила электронное письмо, Ребекка не была замечена сотрудниками службы социального обеспечения университета.
Ребекка, которая хотела стать судебным психологом, хорошо училась и не считалась "эмоционально хрупкой" личностью.
После того, как ее тело было найдено, прибыли парамедики из лондонской службы скорой помощи. На место также прибыла полиция, которая заявила, что "ни на теле, ни на месте происшествия ничего подозрительного не было".
На столе у латышки также нашли предсмертное письмо, в котором было высказана "благодарность близким за поддержку".
Вскрытие не обнаружило в организме Ребекки наркотиков или алкоголя. Следствие на основании улик пришло к выводу, что это было самоубийство, сообщает издание.
Если вы боретесь с мыслями о самоубийстве, стоит немедленно обратиться за помощью!
Горячая линия кризисно-консультационного центра Skalbes - 67222922 или 27722292.
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