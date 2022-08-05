В этом году восточную границу Латвии пересекли около 120 000 украинцев

По его словам, Латвия является чуть ли не самым безопасным путем для украинцев попасть из восточной части своей страны или России в Европу или в безопасное место в западной части страны.

В большинстве случаев эти люди едут транзитом, и лишь немногие остаются в Латвии, отметил начальник пограничной охраны.

Еще одна большая группа лиц, пересекающих восточную границу Латвии, – это молдаване, которые не могут попасть в свою страну из России другим путем. В этом году границу Латвии пересекли около 36 000 молдаван.

Перемещение латвийских граждан через границу в Россию и особенно в Белоруссию по-прежнему достаточно активно, несмотря на призывы латвийских властей не ездить туда из соображений безопасности.

С другой стороны, перемещение российских граждан через границу больше, чем во время пандемии Covid-19, но гораздо меньше, чем до нее, например, в 2018 году в Латвию въехало около 30 000 гостей из России, а в этом году - только 8 000.

Пуятс признал, что ГПО совместно со Службой государственной безопасности опрашивает лиц, въезжающих через восточную границу, и, если эти лица выражают поддержку агрессивной политике России, их не пропускают. В некоторых случаях людям предлагается подписать документ о том, что они не согласны с агрессивной политикой России. По этим причинам с начала войны в Латвию не пустили около 60 человек.

По словам Пуятса, такие интервью проводятся случайным образом на основе анализа рисков.

С другой стороны, поток нелегальных мигрантов из Белоруссии в Латвию в настоящее время уменьшился, и кажется, что режим Лукашенко намеренно перенаправляет их больше в Литву, однако ситуация постоянно меняется.