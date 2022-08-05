Видео ⟩ Бегун пронесся к рекорду, показав наглый жест

Летсиле Тебого - первый в истории Ботсваны чемпион мира по лёгкой атлетике среди юниоров. До него в стране процветал только бег на 400 и 800 метров.

Любопытный факт: в этом году он уже четвёртый раз бьёт юниорский мировой рекорд на 100-метровке: на чемпионате Ботсваны - 10,08, после на коммерческом старте в апреле - 9,96, далее был чемпионат мира в Юджине - 9,94, а теперь - 9,91.

Кстати, предыдущий мировой рекорд среди юниоров принадлежал американцу Трэйвону Бромеллу (2014).

На видео Летсиле Тебого обернулся за 30 метров до финиша и посмотрел на соперника. Он погрозил ему пальцем. Даже это секундное движение не помешало спортсмену установить новый рекорд мира среди юниоров на ЧМ в Кали.

На следующий день Тебого стартовал в полуфинале на 200 метров и показал там 19,99,а это рекорд чемпионатов мира. Финал на 200 м у Тебого в четверг вечером;

Кстати, Тебого выигрывает 100-метровку на юниорском чемпионате мира второй год подряд.

Спортсмена часто сравнивают с ямайским легкоатлетом, специализировавшимся в беге на короткие дистанции, восьмикратным олимпийским чемпионом и одиннадцатикратным чемпионом мира Усэйном Болтом.

Тебого это сравнение даже нравится. Например, сразу после финала запостил кадр, как Болт в олимпийском забеге оглядывается на канадского соперника Андре де Грасса точно так же, как Тебого - на ямайца Ричардсона.

Видео: Летсиле Тебого