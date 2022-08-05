Команда Грайнер провела минуту молчания из-за решения суда о марихуане

Напомним, шестикратная участница Матча всех звёзд WNBA Бриттни Грайнер носит номер 42.

Ранее Химкинский городской суд признал её виновной в контрабанде наркотиков за попытку ввезти в РФ гашишное масло. Прокуратура РФ попросила приговорить американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которую обвиняют в контрабанде наркотиков, к девяти с половиной годам лишения свободы и штрафу в размере 16 000 долларов, сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня никто не хотел даже играть", - призналась после игры журналистам Скайлар Диггинс-Смит, одетая в футболку We Are BG.

Главный тренер Ванесса Найгаард сказала CNN, что обвинительный вердикт и приговор Грайнер - это "неприемлемо": "Это просто душераздирающе. Услышать её слова и её извинения... Просто пытаюсь послать ей любовь, молитвы и силу".

В совместном заявлении комиссар WNBA Кэти Энгельберт и комиссар НБА Адам Сильвер раскритиковали вердикт и приговор как "неоправданные и досадные, но не неожиданные".

"Приверженность WNBA и NBA её безопасному возвращению непоколебима, и мы надеемся, что мы близки к завершению этого процесса, чтобы наконец вернуть Бриттни Грайнер домой в Соединенные Штаты", - заявили они.