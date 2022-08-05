В Латвии выявлен третий случай оспы обезьян

По словам представителя SPKC Илзе Араи, 19 июля в Латвии был зарегистрирован еще один человек, инфицированный оспой обезьян. Этот человек, как и два предыдущих, у которых заболевание было диагностировано в начале июня этого года, заразился за границей.

Арая сообщила, что два первых заболевших сейчас уже здоровы. Все случаи, выявленные на данный момент, находятся под эпидемиологическим наблюдением, контакты выявлены.

SPKC не считает, что в Латвии может происходить местная передача этой инфекции.

Сообщалось, что оспа обезьян является редким вирусным инфекционным заболеванием, наиболее распространенным в странах Центральной и Западной Африки.

Ранее специалисты указали, что для вируса характерны низкая распространенность и легкое течение болезни, поэтому нет необходимости проводить массовую вакцинацию против этой болезни в Латвии.