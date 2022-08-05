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Видео ⟩ Полиция комментирует популярное в TikTok видео с задержанием мотоциклиста в Даугавпилсе

rus.tvnet.lv
Полиция комментирует популярное в TikTok видео с задержанием мотоциклиста в Даугавпилсе
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Фото: Ekrānšāviņš

В TikTok большую популярность получило видео, снятое в Даугавпилсе, где видно задержание мотоциклиста.

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Как TVNET узнал в Латгальском региональном управлении Государственной полиции, инспектор по надзору за движением Латгальского регионального управления Государственной полиции, в четверг, в Даугавпилсе, во время патрулирования был замечен мотоцикл с изогнутым и частично заклеенным номерным номером госрегистрации.

При виде полицейских водитель мотоцикла начал бегство, набрав в населенном пункте скорость в 180 км/ч. После недолгого времени полицейским удалось остановить мотоциклиста. Следует отметить, что лицо уже ранее попадало в круг зрения полиции, а именно, у этого человека не было водительских прав, но это не стало препятствием для посадки за руль мотоцикла.

В связи с произошедшим начаты девять процессов административных нарушений, и в данный момент полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.

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