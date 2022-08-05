Конец очередной рабочей недели. Встретьте выходные дайджестом главных событий пятница. RUS TVNET рассказывает о самом главном, что произошло за сегодня, 5 августа.
Главное за 5 августа ⟩ Запрет на визы россиянам, концерт Максима Галкина и переговоры Путина с Эрдоганом
Новости Латвии:
Посольство Латвии в России на неопределенный срок прекратило прием заявлений на получение визы от граждан России, сообщает посольство. К началу августа визы были выданы 247 сотрудникам российских независимых СМИ и 206 членам их семей.
4 августа в Юрмале прошел первый из заявленных в Латвии концерт российского юмориста и шоумена Максима Галкина. Мероприятие собрало не только поклонников артиста, но и известных людей.
Свое выступление Максим Галкин начал со слов на латышском языке. Он объяснил, что начал его учить. Россия пристально следит за всеми его шоу. "Потому я сегодня буду говорить и шутить только на латышском", - сказал артист на госязыке.
В соцсетях появилась фотография Аллы Пугачевой, которая в летнем образе гуляет по Юрмале.
В четверг, 4 августа, вскоре после 9:30 утра в Рижскую муниципальную полицию поступил звонок от жительницы Кенгарагса, которая заявила, что по лестничной клетке жилого дома бегает оставленный без присмотра малолетний ребенок в трусах с собакой. На место был направлен ближайший экипаж полиции.
В Риге, в Болдерае, за раздевание на остановке общественного транспорта задержан пьяный мужчина, который в то время присматривал за трехлетней девочкой, сообщает Рижская муниципальная полиция.
В Великобритании в мае покончила с собой "подающая надежды студентка" из Латвии. Теперь следствие раскрыло новые подробности трагического дела, сообщает британское издание My London.
Главное за рубежом:
В Сочи проходят переговоры президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одна из главных тем - экспорт украинского зерна, который удалось разблокировать при активном участии Турции.
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 4 августа, в вечернем обращении раскритиковал доклад международной правозащитной организации Amnesty International, в котором говорится, что украинские военные создают базы в жилых районах и таким образом нарушают международное гуманитарное право и законы войны.
В ночь с 27 на 28 июля в Клайпеде погиб военнослужащий США. Он управлял автомобилем, который упал с Замкового моста в реку. Сегодня, 5 августа, стало известно больше деталей.
В пятницу, 5 августа, в магазине Rimi, в Таллине было множество людей, потому что в магазине товары продаются с 70% скидкой, сообщает СМИ Elu24.
Команда WNBA баскетболистки Бриттни Грайнер, которую в РФ обвиняют в контрабанде наркотиков, Phoenix Mercury, играла с Connecticut Sun в четверг вечером. Перед игрой спортсменки провели 42-секундную минуту молчания, взявшись за руки. Ближе к финалу зрители начали скандировать: "Верните её домой!".
Интересное чтиво:
В среду, 3 августа, на открытии нового телевизионного сезона платформы Tet можно было встретить множество знаменитостей. На мероприятии представляли новые передачи и фильмы. Оказалось, что эпидемиолог Никита Троянский, которого Латвия знает как специалиста отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения, тоже был там - и не просто так.
Соратники Алексея Навального в четверг опубликовали расследование, посвященное бывшей жене российского президента, ее нынешнему мужу, их бизнесу и заграничной недвижимости. Вот некоторые утверждения расследователей.
25 февраля украинка Людмила Куприйчук получила сообщение от своего двадцатилетнего сына Максима: "Мама, все хорошо". Это было его последнее СМС. Он погиб в оккупированном россиянами Херсоне. Людмиле позвонил бывший муж, отец Максима, и спросил: "Едем?".
Глава Международного агентства по ядерной энергетике (МАГАТЭ) заявил, что ситуация на захваченной Россией в марте Запорожской АЭС "полностью вышла из-под контроля". По словам Рафаэля Гросси, электростанция работает с нарушениями, МАГАТЭ не имеет связи с ее сотрудниками и не может оперативно проверять обстановку на ней, а проблемы с поставками расходных материалов увеличивают риск сбоев в работе АЭС.
На морской территории между полуостровом Кясму и финским Порвоо примерно в 20 километрах от побережья Эстонии в Финском заливе образовался затор из судов, ожидающих входа в Россию. Когда в воскресенье после полудня Postimees на легком самолете добрался до места событий, на неофициальной морской парковке стояло 21 судно.
Август - общепринятый грибной сезон в Эстонии, но грибник со стажем Ирина Шиблер отправляется на тихую охоту уже в конце апреля и всегда выходит из леса с полными корзинами. Она знает про грибы всё. Как ей это удается? Какие грибы стоит брать, а какие - нет, нужно ли опасаться мухоморов, какие вкусные блюда можно приготовить из грибов, рассказала Ирина.
Во время сбора урожая в доме много фруктов и овощей. Красиво, полезно и вкусно, но часто на них садятся незваные гости - плодовые мухи, или дрозофилы. Как с ними бороться?
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!