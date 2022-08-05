Главное за 5 августа ⟩ Запрет на визы россиянам, концерт Максима Галкина и переговоры Путина с Эрдоганом

Интересное чтиво:

В среду, 3 августа, на открытии нового телевизионного сезона платформы Tet можно было встретить множество знаменитостей. На мероприятии представляли новые передачи и фильмы. Оказалось, что эпидемиолог Никита Троянский, которого Латвия знает как специалиста отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения, тоже был там - и не просто так.

Соратники Алексея Навального в четверг опубликовали расследование, посвященное бывшей жене российского президента, ее нынешнему мужу, их бизнесу и заграничной недвижимости. Вот некоторые утверждения расследователей.

25 февраля украинка Людмила Куприйчук получила сообщение от своего двадцатилетнего сына Максима: "Мама, все хорошо". Это было его последнее СМС. Он погиб в оккупированном россиянами Херсоне. Людмиле позвонил бывший муж, отец Максима, и спросил: "Едем?".

Глава Международного агентства по ядерной энергетике (МАГАТЭ) заявил, что ситуация на захваченной Россией в марте Запорожской АЭС "полностью вышла из-под контроля". По словам Рафаэля Гросси, электростанция работает с нарушениями, МАГАТЭ не имеет связи с ее сотрудниками и не может оперативно проверять обстановку на ней, а проблемы с поставками расходных материалов увеличивают риск сбоев в работе АЭС.

На морской территории между полуостровом Кясму и финским Порвоо примерно в 20 километрах от побережья Эстонии в Финском заливе образовался затор из судов, ожидающих входа в Россию. Когда в воскресенье после полудня Postimees на легком самолете добрался до места событий, на неофициальной морской парковке стояло 21 судно.

Август - общепринятый грибной сезон в Эстонии, но грибник со стажем Ирина Шиблер отправляется на тихую охоту уже в конце апреля и всегда выходит из леса с полными корзинами. Она знает про грибы всё. Как ей это удается? Какие грибы стоит брать, а какие - нет, нужно ли опасаться мухоморов, какие вкусные блюда можно приготовить из грибов, рассказала Ирина.

Во время сбора урожая в доме много фруктов и овощей. Красиво, полезно и вкусно, но часто на них садятся незваные гости - плодовые мухи, или дрозофилы. Как с ними бороться?