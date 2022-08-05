Три страны сообщают о найденных объектах, похоже, связанных с обломками китайской ракеты

Усилитель китайской 25-тонной ракеты Long March 5B в конце июля вошел на орбиту Земли и в течение недели упал в непредсказуемое место.

В субботу, 30 июля, обломки Long March 5B попали на Землю над Индийским и Тихим океанами, сообщает BBC. Китайское космическое агентство заявило, что большая часть обломков сгорела в атмосфере и упала в море Сулу.

Вскоре появились фотографии из Индонезии, Малайзии и Филиппин с разбросанными объектами, которые, по-видимому, являются частью ракеты.

Только Китай может официально подтвердить, принадлежат ли эти куски усилителю ракет, но эксперты обломков говорят, что у них нет сомнений - таинственные объекты - это куски ракеты Long March 5B.

"По-моему, они похожи на части ракеты. У меня нет причин сомневаться в том, что это части этой ракеты", - сказал эксперт Тед Муелхаупт в интервью Insider.

В деревне Пенгаданг, в Индонезии, местные жители нашли большой объект, похожий на часть китайской ракеты.

"Очень убедительно изображение, на котором показан большой кусок, расположенный на поле. Он соответствующего диаметра", - сказал физик Джонатан Макдауэлл.

Еще два маленьких куска обломков были найдены в маленьких городах.

В заявлении китайской компании не приводится подробностей о том, упали ли оставшиеся обломки на землю или в море, но указывается, что "зона приземления" находилась на 119-м градусе восточной долготы и 9,1 северной широты. Она расположена в водах к юго-востоку от филиппинского города Пуэрто-Принцеса на острове Палаван.

Ранее специалисты указывали, что вероятность приземления обломков в населенных пунктах очень мала.

Космическое командование США сообщило, что обломки ракеты появились над Индийским океаном 30 июля около 19:45 по латвийскому времени.