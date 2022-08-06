Латвийские альпинисты попытаются покорить вершины гор Памира, где еще никто не бывал

7 августа из Риги в горы Памира в Кыргызстане отправятся латвийские альпинисты Олег Силиньш и Валдис Пуриньш из альпинистского клуба Traverss.

Цель экспедиции - покорить две вершины высотой более 5900 метров, на которые еще никто не забирался.

Силиньш и Пуриньш вместе покорили уже две вершины высотой более 8000 метров, а также совершили несколько первопрохождений по новым маршрутам на несколько пиков высотой более 7000 метров.

Долина и ледник Минджар находятся на территории Кыргызстана. Алтайский горный хребет служит естественной границей между Кыргызстаном и Таджикистаном, здесь же на высоте 7134 метра находится и пик Ленина.

В последние годы каждый год на эту вершину пытаются забраться около 1000 человек, но большей части альпинистов это не удается, несмотря на то, что вершина технически не сложная - маршрут изнурительно длинный и часто люди отправляются по нему с недостаточной акклиматизацией.

Как пояснил Пуриньш, "достаточно отъехать от базового лагеря пика Ленина в соседнюю долину, и открывается совсем другая картина - никем не покоренные вершины и ни одного человека вокруг".

В 2016 году альпинистам клуба Traverss Силиньшу и Максиму Свободе удалось в этом регионе в сложных погодных условиях покорить вершины высотой 5150 и 5400 метров, на которых еще никто не бывал. В 2017 году удалось добраться до высоты 5860 метров.

Запланированные на этот год вершины, на которые отправятся Силиньш и Пуриньш, - ранее непокоренные вершины высотой в 5914 и 5922 метров.