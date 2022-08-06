На следующей неделе Латвию посетит министр обороны США Ллойд Остин

Остин встретится с представителями правительства, чтобы подтвердить обязательства США и их непрерывное присутствие в Латвии и всем Балтийском регионе.

Как сообщили в Минобороны Латвии, Остин будет находиться с визитом в Латвии 9 и 10 августа и встретится с министром обороны Артисом Пабриксом.

Цель его визита - подтвердить приверженность США защите всех союзников по НАТО, поддерживая постоянное военное присутствие в Латвии и Балтийском регионе.

10 августа в 12:20 в Министерстве обороны состоится пресс-конференция Пабрикса и Остина.

В связи с военной эскалацией России у границ Украины и концентрацией российских сил в Беларуси президент США Джо Байден 22 февраля этого года объявил о решении усилить присутствие США в Европе и отправке в Латвию, Литву и Эстонию военнослужащих и военной техники. Первые американские военные прибыли в Латвию 23 февраля.

В конце прошлого года президент США также подписал акт авторизации национальной обороны, в который включена инициатива безопасности Балтии, предусматривающая выделение 150 млн долларов США на укрепление оборонного потенциала стран Балтии в 2022 году.