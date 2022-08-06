Прощание с латвийским футболистом Андреем Рубиным состоится во вторник, сообщила Латвийская футбольная федерация.
Известны дата и место прощания с футболистом Андреем Рубиным
Известны дата и место прощания с футболистом Андреем Рубиным
Прощание пройдёт в 13 часов на Яунциемском кладбище.
Один из лучших футболистов Латвии Рубин скончался на этой неделе в возрасте 43 лет.
Андрей Рубин - второй после Виталия Астафьева футболист по количеству матчей, проведённых за сборную Латвии. В футболке национальной команды он выходил на поле 117 раз и забил 10 голов.
За время своей карьеры футболист трижды становился чемпионом Латвии, он является двукратным обладателем Кубка Латвии, чемпионом Азербайджана и серебряным призёром чемпионата России. Карьеру футболиста Рубин завершил в 2012 году в возрасте 33 лет.
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