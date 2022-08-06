Сегодня, 6 августа, в Риге на Эспланаде в парке состоялся пятый фестиваль бургеров Riga Burger Festival.
Фото ⟩ В столице пятый раз проходит Riga Burger Festival
Организаторы мероприятия сообщают, что в этом году в фестивале приняли участие более 30 представителей бургерных ресторанов со всей Латвии.
С 11:00 до 23:00 пройдут различные активности, в том числе "Шоу инфлюенсеров" с участием местных блогеров, конкурс "Горячие крылья", конкурс "Бургер на скорость" и многие другие мероприятия для посетителей. В течение всего дня лучшие латвийские мастера по приготовлению бургеров будут бороться за звание "Лучший бургер фестиваля".
Галерея: пятый Riga Burger Festival
По окончании фестиваля состоится праздничный концерт, в котором примут участие местные артисты.
Вход на фестиваль свободный.
По словам организаторов мероприятия, ежегодно это мероприятие посещают более 10 000 человек.
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