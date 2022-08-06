Сотрудник сети ресторанов быстрого питания McDonald’s в Нью-Йорке скончался через несколько дней после того, как сын рассерженной покупательницы выстрелил ему в лицо из-за того, что купленный картофель фри был холодным, сообщает издание Insider.
В Нью-Йорке за подачу холодного фри застрелили сотрудника McDonald's
Инцидент произошел в понедельник, 1 августа, а через несколько дней официант скончался.
Начало положила ссора 23-х летнего официанта и женщины, которая посчитала, что картофель фри, который, она заказала был подан холодным.
В процессе ссоры женщина позвонила своему сыну по видеосвязи. Тот ворвался в ресторан, поскандалил с официантом, после чего они оба вышли спорить на улицу. Сын клиентки размахивал огнестрельным оружием, а потом выстрелил в официанта. Затем он отдал пистолет своей девушке и убежал.
Когда полиция допросила подозреваемого в участке, он признался в еще одном убийстве, которое произошло в октябре 2020 года. Тогда он убил 28-летнюю девушку возле жилого дома.
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