Война, начатая Россией в Украине, скоро войдет в новую фазу, когда самые ожесточенные бои развернутся на линии фронта протяженностью около 350 километров по Днепру от Запорожья до Херсона, говорится в опубликованной Министерством обороны Великобритании сводке о положении в Украине.
Британская разведка: близится новая фаза войны в Украине
"Существует твердое убеждение, что российские силы концентрируются на юге, ожидая контрудара Украины или готовясь к возможному наступлению", - заключили британские эксперты, основываясь на том, что российские военные грузовики, танки, артиллерийские установки и другое вооружение массово перебрасываются из Донбасса на юго-восток Украины.
Также, по наблюдениям британской разведки, российская военная техника переправляется в Крым из оккупированных Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и материковой части России по Керченскому мосту.
"Тактические группы батальона численностью 800-1000 человек дислоцируются в Крыму и почти наверняка будут задействованы для поддержки российских войск в Херсонской области",-
говорится в сообщении, опубликованном в Twitter министерством обороны Великобритании, в котором прогнозируется, что эти группы будут отправлены в Херсонскую область в массовом порядке.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 6 August 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 6, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/ipwkuIN1lV
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/cyB1fVrATh
В то же время украинские силы на юге страны все чаще наносят удары по мостам, складам боеприпасов и железнодорожным путям, чтобы помешать российским возможностям снабжения.
"Война вступит в новый этап, самые ожесточенные бои развернутся на линии фронта протяженностью около 350 километров в юго-западном направлении от Запорожья до Херсона, параллельно Днепру", - сообщают британские эксперты.
С другой стороны, британская газета The Times со ссылкой на украинскую разведку сообщает, что Россия перебрасывает на юг Украины более 25 000 солдат, при этом 10 000 солдат размещены на западном берегу Днепра, что может свидетельствовать о планах окружения Николаева.
The Times пишет, что это нужно России, чтобы не дать украинцам обстреливать мост из ракетно-артиллерийской системы HIMARS, который необходим для выполнения плана президента России Владимира Путина по взятию Одессы.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!