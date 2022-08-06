Британская разведка: близится новая фаза войны в Украине

"Существует твердое убеждение, что российские силы концентрируются на юге, ожидая контрудара Украины или готовясь к возможному наступлению", - заключили британские эксперты, основываясь на том, что российские военные грузовики, танки, артиллерийские установки и другое вооружение массово перебрасываются из Донбасса на юго-восток Украины.

Также, по наблюдениям британской разведки, российская военная техника переправляется в Крым из оккупированных Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и материковой части России по Керченскому мосту.

"Тактические группы батальона численностью 800-1000 человек дислоцируются в Крыму и почти наверняка будут задействованы для поддержки российских войск в Херсонской области",-

говорится в сообщении, опубликованном в Twitter министерством обороны Великобритании, в котором прогнозируется, что эти группы будут отправлены в Херсонскую область в массовом порядке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 6 August 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/cyB1fVrATh — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 6, 2022