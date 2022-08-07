Жителей услышали! В парке Нордекю появится новая детская площадка

Сейчас осуществляется демонтаж старой детской площадки, на месте которой будет построена новая, соответствующая всем нормативным требованиям площадка.

На новой площадке, на которой будет положено резиновое покрытие, будет размещено несколько комплексов для игр, различные качели, карусель и другие устройства. Площадку частично будет ограничивать деревянный заборчик, а для удобства родителей будут установлены несколько скамеек и урн для мусора.

Предыдущая детская площадка в парке Нордекю была создана в 2001 году, и находящиеся на ней устройства не были сертифицированы согласно требованиям стандартов безопасности. Ежегодно приходилось вкладывать все больше средств в восстановление изношенных и поврежденных деталей, однако безопасность и функциональность устройств не отвечала требованиям нормативов. Жилищный департамент регулярно получал жалобы на неудовлетворительное состояние площадки и предложения по оборудованию новой.

Чтобы улучшить площадку, в этом году был объявлен конкурс на проектирование и строительство новой. В результате конкурса был заключен договор на строительные работы с предприятием JLD. Сначала предприятие разработало проект, согласовало его, и теперь начались строительные работы. В целом расходы на реализацию проекта составят более 200 000 евро. Договор предусматривает, что работы необходимо закончить до конца сентября.